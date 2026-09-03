Aiper porta a IFA 2026 lo Smart Yard Ecosystem

In occasione di IFA 2026, Aiper presenta l’evoluzione dello Smart Yard Ecosystem, una piattaforma pensata per riunire sotto un unico sistema diversi dispositivi dedicati alla cura degli spazi esterni. Il cuore della soluzione è Aiper Intelligence of Things (AIoT), attraverso cui i dispositivi compatibili possono condividere informazioni e coordinare le proprie attività. Robot per la pulizia delle piscine, sistemi di irrigazione, rasaerba, sensori del terreno, stazioni meteorologiche e pannelli solari possono così essere gestiti attraverso un’unica piattaforma. L’applicazione permette di controllare i dispositivi compatibili, impostare programmazioni e creare routine personalizzate per automatizzare le operazioni di manutenzione.

L’automazione segue anche le condizioni del terreno

L’integrazione tra dispositivi e sensori permette di intervenire sulle attività programmate in base alle condizioni effettive dell’ambiente. Con Daily Care, per esempio, il sistema coordina le operazioni quotidiane relative a prato, irrigazione, terreno e piscina. Se i sensori rilevano che una determinata zona è già sufficientemente umida, l’irrigazione prevista può essere sospesa per evitare di utilizzare acqua inutilmente.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Climate Care introduce invece le condizioni meteorologiche nella gestione delle attività, permettendo di modificare o interrompere operazioni come l’irrigazione e la pulizia della piscina quando le condizioni atmosferiche lo richiedono. Durante i periodi di assenza entra infine in gioco Vacation Care, che mantiene coordinate le attività di giardino e piscina riducendo la necessità di interventi manuali.

Aiper IrriSense 2 SE debutta a Berlino

Tra i nuovi dispositivi che Aiper presenterà a IFA c’è IrriSense 2 SE, sistema di irrigazione smart multi-zona che riunisce controller, irrigatore ed elettrovalvola. Il dispositivo misura 30 cm e pesa 2,6 kg, mentre l’installazione richiede circa 10 minuti. Attraverso lo Smart App Center è possibile gestire il sistema da smartphone, creare mappe e routine personalizzate e controllare i dati relativi all’irrigazione.

L’irrigatore utilizza la tecnologia EvenRain, progettata per distribuire l’acqua simulando l’effetto della pioggia naturale. La copertura arriva fino a 445 m², con una gittata massima di 12 metri, mentre il sistema consente di gestire fino a sei zone indipendenti. La suddivisione permette di adattare l’irrigazione alle caratteristiche delle diverse aree e alle esigenze delle singole tipologie di piante.

Fino al 40% di acqua in meno

IrriSense 2 SE può combinare la programmazione dell’irrigazione basata sulle condizioni meteorologiche con i dati sull’umidità rilevati dall’Aiper Soil Sensor. In questo modo il sistema può ridurre il consumo d’acqua fino al 40% rispetto ai tradizionali sistemi di irrigazione interrati. Il dispositivo è inoltre compatibile con Aiper Solar Panel, il pannello solare che permette fino a nove ore di funzionamento senza collegamento alla rete elettrica. I dispositivi possono continuare a operare anche durante la ricarica tramite pannello.

Aiper IrriSense 2 SE sarà disponibile in Italia a partire da marzo 2027.