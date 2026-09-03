TCL rinnova i monitor: OLED, Mini LED e 480 Hz

Tra le novità più interessanti della gamma europea 2026 c’è il TCL 32X3A OLED+, monitor da 31,5 pollici pensato per riunire in un unico prodotto attività lavorative, contenuti multimediali e gaming. A IFA arriva anche una nuova variante da 27 pollici, denominata TCL 27X3B.

Il pannello OLED+ utilizza pixel auto-illuminanti per ottenere neri assoluti, mentre la tecnologia Matrix-Pure interviene sulla resa dei caratteri e dei dettagli più sottili. Il trattamento antiriflesso completa la dotazione, rendendo il display più adatto anche agli ambienti molto luminosi.

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La caratteristica più particolare è però la modalità Dual-Mode. Il monitor può infatti lavorare in 4K UHD fino a 240 Hz oppure passare al Full HD raggiungendo 480 Hz, così da privilegiare la massima reattività nei giochi competitivi. Il tempo di risposta dichiarato è di appena 0,03 ms GtG. A completare il modello troviamo gli altoparlanti frontali sviluppati con Bang & Olufsen e il design Stargate, caratterizzato da una struttura priva di cornici su quattro lati. Nel punto più sottile lo spessore è di soli 6,4 mm.

TCL 27C2A porta il QD-Mini LED a 1.200 nit

Il TCL 27C2A adotta invece un pannello QD-Mini LED da 27 pollici, con 1.196 zone di local dimming controllate indipendentemente. La gestione separata delle aree di illuminazione permette di mantenere profondità nelle scene scure e, allo stesso tempo, valorizzare gli elementi più luminosi.

La luminosità di picco arriva a 1.200 nit, mentre la tecnologia QLED punta su colori più ricchi e un contrasto elevato. Anche in questo caso TCL ha previsto una modalità Dual-Mode: il monitor raggiunge 4K UHD a 160 Hz oppure Full HD a 320 Hz. Per migliorare la leggibilità durante i movimenti più rapidi interviene inoltre la tecnologia TCL Motion Clarity (Tmoc), che combina retroilluminazione e gestione del movimento con i tempi di risposta del pannello.

TCL 27P2A Pro è pensato per il gaming competitivo

Più orientato agli eSports è il TCL 27P2A Pro, un monitor da 27 pollici con risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento fino a 320 Hz. Il tempo di risposta di 1 ms GtG completa una configurazione pensata per seguire rapidamente l’azione.

Anche questo modello utilizza la tecnologia Tmoc Motion Clarity e una retroilluminazione Mini LED suddivisa in 180 zone di dimming. La luminosità di picco raggiunge 800 nit. TCL ha inoltre integrato diverse soluzioni dedicate alle sessioni prolungate, tra cui riduzione della luce blu, DC dimming e tecnologia flicker-free. Lo stand permette di regolare altezza e rotazione, mentre la gamma comprende anche il TCL 25P2A Pro da 25 pollici.

In occasione di IFA 2026 TCL ha annunciato anche una partnership con Tides of Annihilation, action-adventure fantasy sviluppato da Eclipse Glow Games. Il brand sarà Official European Monitor & TV Partner del titolo. I tre nuovi monitor possono essere provati dal 4 all’8 settembre 2026 presso il TCL Inspiration Habitat, nel Padiglione 21A della Messe Berlin.

Prezzi e disponibilità in Italia

Il TCL 32X3A è disponibile in Italia a 1.499 euro, mentre il nuovo TCL 27X3B da 27 pollici arriva a 999 euro. Il TCL 27C2A ha un prezzo consigliato di 599 euro, mentre il TCL 27P2A Pro è proposto a 399 euro. Prezzi, disponibilità e partner commerciali possono comunque variare in base al mercato.