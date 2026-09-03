Xiaomi lancia in Italia REDMI Watch 6 e Smart Band 11 Acetiv

Xiaomi annuncia l’arrivo in Italia di tre nuovi dispositivi wearable, Xiaomi Smart Band 11 Active, REDMI Watch 6 Lite e REDMI Watch 6 Active, disponibili dal 3 settembre 2026, con l’obiettivo di completare il portfolio dell’azienda con soluzioni per esigenze diverse: dall’allenamento intensivo alla vita quotidiana.

REDMI Watch 6 Lite: sensore a 9 assi e nuoto professionale

Il modello di punta della gamma è REDMI Watch 6 Lite, disponibile in Black e Silver a 69,99 euro. Integra un sensore di movimento a 9 assi e posizionamento satellitare multi-sistema per tracciare con precisione le sessioni di running. Il display AMOLED da 1,96 pollici raggiunge una luminosità fino a 1.500 nit, garantendo leggibilità anche sotto il sole diretto. Il corpo ultra-sottile da 9,9mm e il cinturino a sgancio rapido lo rendono adatto a chi cerca un dispositivo leggero e pratico.

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Tra le novità: supporto alle chiamate Bluetooth, monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, SpO2 e livello di stress, e 150 modalità di allenamento, inclusa la nuova modalità nuoto professionale resa possibile dall’impermeabilità fino a 5 ATM.

REDMI Watch 6 Active: 18 giorni di autonomia in tre colori

REDMI Watch 6 Active, il modello entry-level della serie, è proposto a 46,99 euro in tre colorazioni: Midnight Black, Matte Silver e Sunset Orange. La batteria garantisce fino a 18 giorni di autonomia, mentre il display da 1,85 pollici raggiunge picchi di luminosità fino a 1.200 nit. Anche questo modello introduce supporto alle chiamate Bluetooth e monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, SpO2 e livello di stress.

Xiaomi Smart Band 11 Active: fitness tracker compatto a 29,99 euro

Xiaomi Smart Band 11 Active, disponibile a 29,99 euro nei colori Gray, Black e Pomelo Pink, è il fitness tracker più leggero e compatto della gamma. Il display TFT da 1,47 pollici ha frequenza di aggiornamento a 60Hz con vetro 2.5D. L’autonomia arriva fino a 21 giorni, con impermeabilità 5 ATM e supporto a 50 modalità sportive. Integra funzioni di monitoraggio salute per frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, sonno e stress, con connettività Bluetooth 5.3.