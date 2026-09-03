TCL P80 Ultra, Pro e P80: la nuova serie arriva a IFA 2026

A volte scegliere uno smartphone significa ancora decidere a cosa rinunciare. Un display migliore può voler dire un prezzo più alto, una fotocamera più completa può pesare sulle dimensioni e una batteria capiente non sempre si accompagna a un design sottile. TCL prova a ridurre questi compromessi con la nuova Serie P80, presentata in occasione di IFA 2026.

La famiglia comprende TCL P80 Ultra, P80 Pro e TCL P80, tre dispositivi pensati per fasce di prezzo ed esigenze differenti, ma accomunati da una dotazione piuttosto ricca. Il modello più interessante è senza dubbio il P80 Ultra, che porta in dote un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3x, mentre Ultra e Pro condividono la tecnologia NXTPAPER AMOLED, una delle caratteristiche su cui TCL punta maggiormente.

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TCL P80 Ultra punta tutto sulla fotografia

Il modello di punta della nuova gamma è TCL P80 Ultra, pensato soprattutto per chi considera la fotocamera uno degli elementi più importanti nella scelta di uno smartphone. Il sistema fotografico ruota attorno a un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom 3x, supportato dalla stabilizzazione ottica ed elettronica OIS + EIS. Una soluzione che dovrebbe risultare particolarmente utile quando si fotografano soggetti distanti, ma anche per ritratti e fotografie urbane.

Il sensore principale è anch’esso da 50 MP, con formato da 1/1,56″ e stabilizzazione OIS + EIS. A completare il comparto troviamo un ultra-grandangolare da 8 MP con autofocus e una fotocamera anteriore da 32 MP. TCL ha inserito anche MuseFilm, una funzione che permette di applicare direttamente cinque diversi filtri alle fotografie. L’idea è semplice: dare alle immagini un carattere differente senza dover necessariamente passare da un’applicazione di editing esterna.

Sul fronte dello schermo, P80 Ultra utilizza un pannello NXTPAPER AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La luminosità di picco raggiunge i 3200 nit e la copertura dello spazio colore DCI-P3 arriva al 100%, caratteristiche che puntano a garantire una buona leggibilità anche negli ambienti molto luminosi.

NXTPAPER vuole rendere lo schermo più confortevole

La tecnologia NXTPAPER rappresenta uno degli aspetti più distintivi della nuova Serie P80. TCL non si è limitata a intervenire sulla superficie del pannello, ma ha combinato soluzioni hardware e software per rendere la visione più naturale durante l’utilizzo quotidiano.

Il trattamento antiriflesso aiuta a migliorare la visibilità dello schermo in presenza di luce intensa, mentre la tecnologia promette una riduzione della luce blu al di sotto del 3%. Il sistema può inoltre modificare automaticamente luminosità e temperatura del colore in base all’ambiente e all’orario.

Sul P80 Ultra e sul P80 Pro c’è poi un elemento fisico dedicato: il tasto NXTPAPER Key. Premendolo è possibile passare rapidamente tra le diverse modalità disponibili. La Paper Mode cerca di riprodurre un’esperienza più simile alla lettura su carta, mentre la Max Ink Mode porta l’interfaccia in bianco e nero e riduce le notifiche. Quest’ultima modalità può essere utile anche quando si vuole semplicemente concentrarsi su ciò che si sta facendo, oltre a contribuire al risparmio energetico.

A gestire il P80 Ultra troviamo il MediaTek Dimensity 7400 Elite, accompagnato da 8 GB di RAM fisica che possono arrivare virtualmente fino a 24 GB. Lo spazio di archiviazione arriva invece a 512 GB. La batteria da 5800 mAh completa una dotazione pensata per un utilizzo intenso, con supporto alla ricarica rapida a 45 W.

TCL P80 Pro cerca il punto di equilibrio

Se il P80 Ultra rappresenta il modello più completo, TCL P80 Pro cerca un equilibrio più generale, mantenendo buona parte delle caratteristiche che rendono interessante il fratello maggiore.

Anche qui troviamo un display NXTPAPER AMOLED da 6,83 pollici, risoluzione 1,5K e refresh rate di 120 Hz, con luminosità di picco fino a 3200 nit. Non manca nemmeno il tasto NXTPAPER Key, attraverso il quale è possibile attivare le modalità dedicate alla lettura e alla concentrazione. Il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale da 50 MP con OIS + EIS, un ultra-grandangolare da 8 MP e una fotocamera frontale da 32 MP. Rispetto all’Ultra viene quindi meno il teleobiettivo periscopico, ma la configurazione rimane orientata a coprire le situazioni più comuni.

Anche il resto della piattaforma hardware è molto vicino a quella del modello superiore. Il Dimensity 7400 Elite viene affiancato da 8 GB di RAM, espandibili virtualmente con altri 16 GB, mentre la memoria interna può arrivare a 512 GB.

La batteria mantiene inoltre la capacità di 5800 mAh con ricarica rapida a 45 W, rendendo il P80 Pro una delle proposte più interessanti della nuova famiglia per chi cerca un dispositivo completo senza necessariamente puntare al modello top.

TCL P80 sceglie la strada della semplicità

Alla base della gamma si posiziona TCL P80, che rinuncia ad alcune delle caratteristiche più particolari dei fratelli maggiori per concentrarsi su un’esperienza più essenziale.

Il telefono mantiene comunque un ampio display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ma non integra la tecnologia NXTPAPER né il relativo tasto fisico. Il design punta invece sull’ergonomia. Lo spessore di circa 7,5 mm permette a TCL P80 di mantenere un profilo relativamente sottile nonostante le dimensioni dello schermo.

Anche il comparto fotografico rimane piuttosto completo per la categoria, con sensore principale da 50 MP dotato di OIS, ultra-grandangolare da 8 MP e fotocamera frontale da 32 MP. A bordo troviamo il MediaTek Dimensity 7300, accompagnato da 8 GB di RAM e fino a 16 GB aggiuntivi di memoria virtuale. La memoria interna è disponibile nei tagli da 128 e 256 GB. La batteria scende a 5000 mAh, ma rimane il supporto alla ricarica rapida da 45 W.

Non mancano resistenza e funzioni AI

La Serie P80 condivide anche alcune caratteristiche pensate per rendere gli smartphone più adatti all’uso quotidiano. Tutti e tre i modelli dispongono di doppi altoparlanti DTS, certificazione IP68 e test di resistenza secondo lo standard MIL-STD-810H.

Nella confezione viene inoltre fornita una custodia protettiva in TPU, mentre il supporto Dual SIM permette di utilizzare due nano-SIM oppure una SIM fisica insieme a una eSIM. Sul fronte software TCL ha integrato diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Tra queste ci sono Google Gemini, Circle to Search, la traduzione simultanea e Smart Voice Memo, dedicato alla trascrizione delle note vocali. L’estetica dei tre smartphone è stata sviluppata con la collaborazione del designer Chris Lefteri, con l’obiettivo di mantenere un’identità comune all’interno della nuova famiglia.

Prezzi e disponibilità della Serie P80

TCL P80 Ultra, P80 Pro e P80 arriveranno sul mercato europeo a partire da settembre 2026, con disponibilità differenziata in base alla configurazione. TCL P80 Ultra sarà disponibile dall’11 settembre nelle versioni da 256 e 512 GB. Il prezzo consigliato parte da 549 euro per il modello da 256 GB e arriva a 599 euro per quello da 512 GB.

TCL P80 Pro arriverà dall’11 settembre nella configurazione da 256 GB, proposta a 429 euro, mentre la versione da 512 GB sarà disponibile dal 25 settembre a 499 euro. Infine, TCL P80 sarà disponibile dall’11 settembre nella versione da 256 GB a 379 euro, mentre il modello da 128 GB arriverà dal 18 settembre a 349 euro. Per tutti i modelli il caricabatterie rapido TCL da 45 W viene venduto separatamente.