TCL P80 Ultra NXTPAPER è disponible su Amazon a listino

Uno schermo che ricorda la carta ma conserva la brillantezza di un AMOLED, fino a poco tempo fa, sembrava una contraddizione in termini. TCL P80 Ultra NXTPAPER prova a mettere d’accordo questi due mondi portando per la prima volta la tecnologia proprietaria NXTPAPER su un pannello OLED, e proprio in questi giorni lo smartphone si trova su Amazon a 549,99 euro. Si tratta di un dispositivo da 6,83 pollici con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, pensato per ridurre l’affaticamento visivo senza rinunciare alla resa cromatica tipica dei display di ultima generazione. Un equilibrio piuttosto delicato, che vale la pena guardare da vicino prima di parlare dell’offerta vera e propria.

Un display AMOLED che si legge come la carta

Il vero cuore del telefono è il pannello AMOLED con tecnologia NXTPAPER, una soluzione inedita che finora era rimasta confinata ai soli display LCD. La risoluzione è 1.5K (2.772 × 1.280 pixel), la frequenza di aggiornamento arriva a 120Hz e la copertura dello spazio colore DCI P3 tocca il 100%. Eppure la luce blu emessa scende ad appena il 2,9%, e questo permette di mantenere la qualità cromatica di un vero OLED senza stancare troppo la vista. C’è poi un dettaglio tecnico che fa la differenza nell’uso di tutti i giorni: il dimming PWM a 3840Hz elimina quasi del tutto lo sfarfallio percepibile. Grazie alla polarizzazione circolare, inoltre, lo schermo resta leggibile anche indossando occhiali da sole polarizzati, senza che l’immagine diventi completamente nera.

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Accanto al pannello trova spazio la modalità Max Ink, che si attiva con un tasto fisico dedicato e trasforma il telefono in un lettore di libri digitali a tutti gli effetti. Le notifiche superflue vengono disattivate, le app in background restano sospese e l’autonomia può spingersi fino a 7 giorni. A completare il quadro ci sono oltre 500 libri già precaricati e un assistente basato sull’intelligenza artificiale in grado di convertire i testi in audiolibri.

Prestazioni, fotocamere e aggiornamenti software

Sotto la scocca lavora il MediaTek Dimensity 7400 Elite, un processore a otto core realizzato con processo produttivo a 4nm che gestisce senza intoppi le attività quotidiane. Lo affiancano 8GB di RAM LPDDR5 espandibile virtualmente e 256GB di archiviazione UFS 3.1, una dotazione più che adeguata per app, foto e contenuti multimediali. Il comparto fotografico si affida a una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP e ultragrandangolare da 8MP. L’elemento che spicca davvero, però, è il teleobiettivo periscopico da 50MP con zoom ottico 3x, ed è proprio questo componente a distinguere il modello Ultra dalla versione Pro.

Sul piano dell’autonomia il telefono può contare su una batteria da 5.800mAh con ricarica a 45W, che chiude un pacchetto costruito chiaramente attorno alla durata e alla resistenza, visto che il dispositivo vanta anche la certificazione IP68. Non manca nemmeno un supporto software di lunga durata, con 4 aggiornamenti del sistema operativo e 7 anni di patch di sicurezza garantiti. Un impegno che in questa fascia di prezzo si incontra di rado.

Fonte: TecnoAndroid