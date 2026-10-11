Telo MT1, il pick up elettrico più piccolo degli USA sorprende

Nel cuore della Silicon Valley, a San Carlos in California, tra le sedi di colossi come EA e Oracle, si muove un mezzo che a prima vista sembra uscito da un’altra epoca o forse da un altro continente. Si tratta di Telo MT1, il più piccolo pick up elettrico degli Stati Uniti, un veicolo che sulla carta appartiene alla categoria dei truck ma che nelle dimensioni ha davvero poco a che vedere con i giganti a cui il mercato americano è abituato. La sigla MT1 sta per “mini truck” e già dal nome si capisce la direzione presa dal progetto.

L’idea di fondo è racchiusa in un concetto piuttosto semplice. Telo MT1 vuole offrire lo spirito di un camioncino grande dentro una carrozzeria compatta, quasi minuscola se confrontata con i modelli che dominano le strade statunitensi. Ed è proprio questo contrasto a renderlo così curioso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Telo MT1: un design che non passa inosservato

Il primo effetto, inevitabile, riguarda gli sguardi. Telo MT1 attira l’attenzione di chiunque perché appare radicalmente diverso da tutto ciò che oggi si trova in commercio. Non si tratta di qualche dettaglio estetico fuori dal comune, ma di un’impostazione generale che rompe con le abitudini consolidate del settore.

La carrozzeria segue uno schema quasi cab over, cioè con la cabina avanzata. In pratica chi siede davanti si trova praticamente sopra l’asse anteriore, una soluzione che permette di accorciare in modo deciso la parte frontale del veicolo. Il muso risulta infatti cortissimo e l’insieme ricorda da vicino i kei truck giapponesi, i piccoli mezzi da lavoro molto diffusi in Giappone. A completare il quadro ci sono quattro porte, un dettaglio che lo rende più versatile di quanto le misure lascino immaginare.

Durante la prova su strada la reazione dei passanti è stata costante. Le persone si fermano a osservarlo quando il mezzo è fermo al semaforo oppure quando scivola via in silenzio, grazie alla trazione elettrica che elimina il rumore tipico dei motori tradizionali. Un pick up così piccolo e così silenzioso, del resto, non è esattamente una presenza abituale tra le strade della California.

Dentro c’è più spazio di quanto sembri

La vera sorpresa arriva però una volta saliti a bordo. L’abitacolo si rivela sorprendentemente spazioso, molto più di quanto lascerebbe supporre l’aspetto esterno così raccolto. È qui che il titolo di grande truck intrappolato in un corpo piccolo trova la sua conferma più concreta, perché la sensazione all’interno non è quella di un’auto sacrificata o costretta.

Merito anche dell’impostazione a cabina avanzata, che sposta in avanti gli occupanti e recupera centimetri preziosi senza allungare la vettura. Il risultato è un ambiente che riesce a ospitare i passeggeri in modo dignitoso, pur restando dentro dimensioni contenute che facilitano la vita in città.

Quanto ai sedili, la scelta è stata quella di un’imbottitura piuttosto rigida. Una caratteristica che si avverte subito, soprattutto mentre il mezzo procede tra i saliscendi delle strade di San Carlos, dove Telo MT1 tende a rimbalzare un po’ sull’asfalto mentre sfila davanti ai grandi nomi della tecnologia.

Fonte: TecnoAndroid