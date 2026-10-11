YouTube desktop testa i commenti a lato e gli utenti protestano

YouTube sta provando una nuova interfaccia per la versione desktop che porta i commenti e i dettagli del video in una barra laterale sulla destra, mentre i video consigliati scivolano direttamente sotto il player con miniature di dimensioni davvero generose. Il cambiamento sembra arrivare a una platea di utenti sempre più ampia sul web e la reazione, almeno per ora, è decisamente negativa. Non si tratta di qualche lamentela isolata ma di un coro piuttosto compatto di persone che non hanno gradito per niente la novità.

Il nuovo layout non è del tutto inedito. Ricorda infatti da vicino alcuni esperimenti già visti in passato, quando la piattaforma aveva spostato la sezione dei commenti di lato rispetto al video. Anche questa volta l’idea di fondo è la stessa. Si riorganizza la pagina di visione spostando gli elementi che di solito stanno sotto il filmato in una colonna verticale dedicata, mentre lo spazio liberato in basso viene occupato dai suggerimenti. Sulla carta può sembrare una scelta logica, nella pratica gli utenti la stanno vivendo in modo molto diverso.

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Come cambia la pagina di visione su YouTube desktop

Chi si è ritrovato all’improvviso davanti alla nuova interfaccia lo ha raccontato su Reddit, dove diverse segnalazioni descrivono lo stesso risveglio poco piacevole. Nella nuova vista il player principale è affiancato da un pannello verticale che raccoglie i commenti, la descrizione del video e alcune schede interattive. Tutto quello che prima si trovava scorrendo verso il basso adesso è concentrato in quella colonna sulla destra, compresse le informazioni che accompagnano ogni contenuto.

Sotto il riquadro del video compare invece una griglia di miniature dei consigli in formato extra large. Il risultato complessivo è un’esperienza di visione parecchio sacrificata. La finestra del filmato si restringe in maniera evidente e lo schermo del computer appare affollato, con troppi elementi che si contendono l’attenzione di chi vorrebbe semplicemente guardare un video. Proprio questa sensazione di spazio sottratto al contenuto principale è il punto su cui si concentra la maggior parte delle critiche.

Per molti la questione è piuttosto semplice. Su uno schermo da desktop il video dovrebbe essere il protagonista assoluto, e invece con questa disposizione diventa uno dei tanti blocchi della pagina. La colonna laterale e la griglia sottostante finiscono per incorniciarlo fino quasi a soffocarlo, e la differenza rispetto alla versione tradizionale si nota subito.

Estensioni e filtri per tornare alla vecchia versione

Davanti a questo scenario parecchi utenti non sono rimasti ad aspettare. C’è chi ha scelto di intervenire da solo ricorrendo a filtri personalizzati per uBlock Origin e a varie estensioni del browser, con un obiettivo molto preciso. Ripristinare l’aspetto classico del player di YouTube, quello con i commenti sotto il video e i suggerimenti nella colonna a lato. Una soluzione fai da te che dice molto sul livello di insoddisfazione, visto che c’è chi preferisce mettere mano alle impostazioni del browser piuttosto che adattarsi alla nuova disposizione.

Al momento non è chiaro se questo restyling diventerà definitivo oppure se resterà soltanto una prova destinata a sparire. Il precedente però esiste ed è piuttosto recente. Già nel 2024 Google aveva testato una configurazione molto simile con la barra laterale dedicata ai commenti, per poi tornare sui propri passi dopo le proteste degli utenti.

Fonte: TecnoAndroid