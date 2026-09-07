Samsung Galaxy S26 FE regala i Galaxy Buds 4: come ottenerli

Chi rientra nel programma Samsung Student ha una finestra piuttosto stretta per portarsi a casa un paio di auricolari senza spendere un euro in più. Dal 4 settembre 2026, infatti, l’acquisto del nuovo Galaxy S26 FE dà diritto in omaggio ai Galaxy Buds 4, e la stessa opportunità vale anche per chi accede al portale Samsung Partners Reward. Il nome ufficiale dell’iniziativa è lungo e poco poetico, “Samsung Galaxy S26 FE regala Galaxy Buds4 Samsung Partners Reward e Samsung Student”, ma la sostanza è semplice: un telefono comprato, un paio di cuffie in regalo.

La promozione si rivolge ai maggiorenni residenti nell’Unione Europea e non è aperta a tutti i canali di vendita. Per ottenere il premio bisogna passare dal sito ufficiale Samsung oppure dalla Samsung Shop App, sempre e soltanto all’interno dei due programmi riservati. Un dettaglio che conviene tenere a mente: chi esercita il diritto di recesso perde automaticamente l’omaggio.

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Come si partecipa alla promozione

Il primo passaggio riguarda l’acquisto vero e proprio. Serve il nuovo Galaxy S26 FE, codice modello SM-S741B, comprato tra il 4 e il 14 settembre 2026, salvo eventuali proroghe o modifiche decise da Samsung. Dieci giorni scarsi, quindi non esattamente una promozione da rimandare a tempo indeterminato.

Fatto l’ordine, la palla passa alla registrazione. Entro le 23:59 del 13 novembre 2026 il cliente deve registrare l’acquisto sulla piattaforma Samsung Promotions, compilando il modulo con dati personali, recapiti e informazioni sul prodotto acquistato, tutti quelli contrassegnati come obbligatori. Nello stesso spazio va caricata una foto della prova d’acquisto insieme a una foto dell’IMEI del dispositivo promozionato.

A quel punto si clicca sul pulsante “AVANTI”, si prende visione dell’informativa sulla privacy e del regolamento, e si inserisce nell’apposito campo il codice OTP che arriva via SMS al numero di cellulare indicato nel modulo di registrazione. Nulla di complicato, ma è una di quelle procedure dove saltare un passaggio significa restare senza premio.

Chi completa tutto correttamente riceve una email di conferma. Da lì parte il conteggio: la consegna del premio avviene gratuitamente entro 180 giorni dalla data di ricezione della mail di approvazione, all’indirizzo indicato su Samsung Promotions durante la registrazione.

Il valore dei Galaxy Buds 4 e chi può accedere

Il regalo consiste in un paio di Galaxy Buds 4, codice modello SM-R540N, con un valore commerciale di 179 euro IVA inclusa. Non un gadget da poco, insomma, considerando che si tratta degli auricolari wireless di ultima generazione della casa coreana.

La regola è una sola e piuttosto lineare: ogni acquisto del nuovo Galaxy S26 FE, ovvero ogni singolo IMEI registrato, dà diritto a un solo paio di auricolari. Chi compra più dispositivi e li registra tutti correttamente sulla piattaforma può quindi ricevere tanti premi quanti sono i prodotti acquistati. Nessun limite dichiarato, purché ogni registrazione sia in regola.

Resta il punto di partenza, quello che restringe davvero il campo. L’iniziativa vive solo dentro due canali specifici. Samsung Student è il programma pensato per gli studenti universitari, con condizioni dedicate a chi è iscritto a un ateneo. Samsung Partners Reward, invece, è un portale di e commerce riservato ai dipendenti di aziende, enti o associazioni che hanno una convenzione attiva con Samsung. Fuori da questi due mondi la promozione non è accessibile, per quanto il modello di smartphone sia lo stesso in vendita ovunque.

Chi ha i requisiti e stava già valutando il passaggio al nuovo medio gamma della serie Galaxy ha quindi una finestra di pochi giorni tra il 4 e il 14 settembre 2026 per muoversi, con la registrazione su Samsung Promotions da completare tassativamente entro il 13 novembre 2026.