Chatbot AI e salute: un americano su quattro li usa per i sintomi

Un americano su quattro circa si rivolge a un chatbot AI per capire da cosa dipendono i propri sintomi, e la fotografia scattata dal Pew Research Center racconta bene quanto in fretta questi strumenti siano entrati nella gestione quotidiana della salute. I numeri, presi uno per uno, dicono che il 28% degli americani usa l’intelligenza artificiale conversazionale per ottenere informazioni sanitarie in modo rapido, il 25% per provare a interpretare la causa di un sintomo e il 22% perché quelle informazioni, così, non costano nulla. Tre motivazioni diverse, tre percentuali molto vicine tra loro. Ed è proprio questa vicinanza a essere interessante, perché suggerisce che dietro l’uso dei chatbot non ci sia una sola spinta dominante ma un insieme di esigenze che convivono. La velocità pesa quanto la curiosità diagnostica, e la gratuità arriva subito dopo.

Velocità, sintomi e costo zero: i tre motori del fenomeno

Il dato più alto rilevato dal Pew Research Center riguarda la rapidità: 28% degli intervistati indica la possibilità di ottenere informazioni sulla salute in tempi brevi come ragione per rivolgersi a un assistente conversazionale. Non serve molta immaginazione per capire cosa significhi nella pratica. Una domanda scritta a tarda sera, una risposta immediata, nessuna attesa.

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Il secondo motivo, con il 25%, è più delicato. Riguarda il tentativo di capire l’origine dei sintomi, quindi un terreno che tradizionalmente appartiene al confronto con un medico. Qui il chatbot viene usato come primo filtro, come strumento per dare un nome a qualcosa che si sta provando sulla propria pelle. Il fatto che un quarto degli americani lo faccia è un numero tutt’altro che marginale. Il terzo elemento, il 22%, mette il dito su una questione economica. Ottenere informazioni sanitarie senza spendere nulla è indicato esplicitamente come motivazione, e in un contesto in cui l’accesso alle cure ha un costo diretto per il paziente questo aspetto assume un peso concreto. Non si tratta soltanto di comodità tecnologica, ma anche di una scelta legata al portafoglio.

Cosa raccontano questi numeri sull’uso dell’intelligenza artificiale

Guardando l’insieme, quello che emerge dalla ricerca è un utilizzo dell’intelligenza artificiale ancora minoritario in termini assoluti ma già ben radicato in una fetta significativa della popolazione adulta statunitense. Nessuna delle tre percentuali supera il 30%, e questo va tenuto presente per evitare letture troppo entusiaste. Allo stesso tempo, parlare del 28% degli americani su un tema come la salute significa parlare di decine di milioni di persone. C’è poi un aspetto di metodo che vale la pena sottolineare. Le tre voci misurate riguardano le ragioni dell’uso, non l’affidabilità delle risposte ricevute né il grado di fiducia che gli utenti attribuiscono a quelle risposte. Sono due piani distinti, e confonderli porterebbe fuori strada.

Quello che il rilevamento consegna è quindi una mappa delle motivazioni. Da un lato la fretta e la disponibilità immediata, dall’altro il bisogno di orientarsi tra i propri sintomi, e infine la variabile del costo. Tre leve che spingono nella stessa direzione, verso un uso dei chatbot come punto di partenza per informarsi in ambito sanitario. Il quadro complessivo, con 28%, 25% e 22% distribuiti su queste tre motivazioni, descrive un comportamento che si è già consolidato in una porzione stabile del pubblico americano, senza però essere diventato la norma generale.