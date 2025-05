SwitchBot Lock Ultra e Keypad Vision: la serratura automatica smart con riconoscimento del viso – Recensione

Aprire e chiudere una porta di casa non è più solo un gesto quotidiano, ma può trasformarsi in un’esperienza tecnologica avanzata, pratica e sicura. SwitchBot ha colto questa evoluzione e ha lanciato sul mercato due dispositivi che sposano perfettamente questo concetto. Stiamo parlando della nuova SwitchBot Lock Ultra e del tastierino intelligente Keypad Vision. Due strumenti pensati per coesistere, ma capaci anche di funzionare autonomamente, entrambi in grado di migliorare in modo significativo la gestione degli accessi domestici.

L’obiettivo di SwitchBot, non a caso, è quello di offrire un sistema di sicurezza tecnologicamente avanzato, facile da installare e da usare anche per chi non ha dimestichezza con questo tipo di dispositivi. Ma vediamo ora cosa li rende davvero eccezionali e per quale ragione vale o meno la pena acquistarli.

Una soluzione ideale anche per B&B, affittacamere e case vacanze

La combinazione di SwitchBot Lock Ultra e Keypad Vision non è solo perfetta per le abitazioni private, ma rappresenta una scelta estremamente vantaggiosa anche per chi gestisce un B&B, una casa vacanze o un affittacamere. Grazie alla possibilità di creare codici temporanei, gestire accessi in remoto e controllare in tempo reale chi entra e quando, questi dispositivi semplificano enormemente la gestione degli ospiti. Non sarà più necessario consegnare fisicamente le chiavi o essere presenti per il check-in: tutto può essere automatizzato, sicuro e personalizzabile. Inoltre, l’installazione senza fori e la compatibilità con la maggior parte delle serrature rendono il sistema perfetto anche per chi cerca una soluzione smart ma non invasiva. In un settore dove l’efficienza e la comodità fanno la differenza, questa serratura rappresenta un vero alleato.

SwitchBot Lock Ultra e Keypad vision: uno sguardo al design e alla costruzione

La prima cosa che colpisce della Lock Ultra è il suo aspetto. Solida, elegante, minimale. Il corpo è costruito in lega di magnesio e alluminio, una combinazione scelta non solo per la resistenza agli urti e ai graffi, ma anche per conferire al dispositivo un aspetto moderno e professionale. Al tatto risulta solida, ma non eccessivamente pesante, e comunica una sensazione di affidabilità. Il colore opaco, disponibile in nero o argento, si adatta facilmente a diverse tipologie di porta, sia moderne che classiche.

Un dettaglio interessante è l’anello retroilluminato che segnala lo stato della serratura. Il pomello rotante poi, che può essere utilizzato anche per l’apertura manuale, è stato realizzato in una forma ergonomica e con una texture che facilita la presa. Non ci sono pulsanti in rilievo o interfacce complicate. Tutto è ridotto al minimo essenziale, con una piccola spia LED che cambia colore per indicare lo stato del dispositivo. Insomma è un oggetto che non sfigura in nessun ambiente e che si adatta perfettamente a ogni tipo di stile.

Il Keypad Vision segue la stessa filosofia. Anche se si tratta di un accessorio separato, progettato per completare e potenziare la serratura, esteticamente si integra alla perfezione con essa. Anche in questo caso, le linee sono pulite e compatte. Il corpo principale è realizzato in plastica ad alta resistenza con trattamento anti-UV, che lo protegge dal deterioramento causato dal sole e dagli agenti atmosferici. La superficie è stata rivestita con una pellicola in PVC aggiornata, scelta per aumentare la durata nel tempo e resistere meglio all’usura da contatto quotidiano.

Il sensore per il riconoscimento facciale si trova nella parte alta del dispositivo. Non sporge, non invade, ma svolge il suo lavoro con estrema efficacia. La fotocamera è protetta da una lente ben incassata, e l’intero blocco ottico è stato progettato per essere resistente anche a piccoli urti accidentali. Sotto, trovano spazio i tasti numerici, disposti in modo ordinato, retroilluminati e facilmente leggibili sia di giorno che di notte. Anche il tasto per il blocco o lo sblocco manuale è ben visibile ma non invadente, e offre un click deciso quando viene premuto.

Entrambi i dispositivi possono essere installati senza forature. La Lock Ultra si può fissare con un adesivo potenziato o con delle viti, a seconda delle esigenze. Il Keypad Vision invece si monta a parete, sempre con adesivo 3M oppure con viti, ed è stato pensato per adattarsi sia a installazioni su pareti lisce che su porte leggermente ruvide o sagomate.

Cosa c’è nella confezione?

Nella scatola della Lock Ultra si trova ovviamente la serratura smart, già assemblata con il pomello e la piastra di fissaggio. Viene fornito tutto il necessario per l’installazione, sia nel caso si voglia utilizzare l’adesivo ad alta resistenza, sia nel caso si scelga il montaggio con viti. Sono inclusi anche i supporti regolabili e una serie di adattatori per rendere il dispositivo compatibile con quasi ogni tipo di serratura. La confezione include anche la batteria ricaricabile principale, già preinstallata, e la batteria di riserva, oltre a una piccola guida cartacea con istruzioni chiare e in italiano.

Anche per il Keypad Vision la confezione è altrettanto completa. Il dispositivo arriva già dotato della sua batteria integrata da 5000mAh, pronta all’uso. Viene fornito un cavo USB-C per la ricarica e un set di adesivi effetto legno in tre diverse tonalità, che permettono di personalizzare il look del Keypad per abbinarlo meglio al colore della porta o a quello degli infissi. Sono presenti anche una piastra metallica di supporto, il biadesivo 3M per il fissaggio rapido e, come alternativa, un set di viti per chi preferisce un’installazione più stabile e duratura. Nella scatola è incluso il manuale utente, ben tradotto e semplice da seguire, oltre alla scheda di garanzia e a un piccolo foglietto informativo per l’assistenza post-vendita.

TASTI E FUNZIONAMENTO

Uno degli aspetti che distinguono realmente SwitchBot Lock Ultra dalla concorrenza è l’estrema versatilità nel modo in cui può essere utilizzata. Innanzitutto può essere sbloccata in sedici modi diversi. Si può usare l’impronta digitale, lo smartphone tramite app, le schede NFC, oppure affidarsi ai comandi vocali tramite Alexa, Google Assistant o Siri. È presente anche la funzione di sblocco automatico che riconosce la vicinanza dell’utente e apre la porta senza che sia necessario toccare nulla. L’interazione è immediata e precisa. La serratura riconosce la persona in arrivo e attiva il motore con un tempo di risposta quasi istantaneo.

Il motore stesso è stato completamente riprogettato rispetto ai modelli precedenti. Ora è più potente, più silenzioso e soprattutto più veloce. L’apertura è fluida e priva di quei rumori meccanici metallici che caratterizzano spesso le serrature. In modalità normale, il rumore resta contenuto sotto i 50DB, ma è anche disponibile una modalità notturna che riduce ulteriormente il suono, arrivando a meno di 20DB. È una funzione comoda quando si torna a casa tardi e non si vuole disturbare chi dorme. Per chi invece preferisce un controllo più tradizionale, resta sempre disponibile il pomello interno, che può essere ruotato manualmente per aprire o chiudere la porta. Accanto al pomello si trova anche un piccolo tasto rapido meccanico, che consente lo sblocco istantaneo con un semplice tocco, utile ad esempio per uscire velocemente senza dover usare l’app.

Diverso ma complementare è l’approccio del Keypad Vision, che non solo amplia le modalità di accesso ma introduce un livello di tecnologia che raramente si trova. Il cuore di questo dispositivo è il sistema di riconoscimento facciale 3D. Esso funziona grazie a una fotocamera a luce strutturata che analizza la profondità del volto, rendendo impossibile l’inganno con foto o video. Il riconoscimento avviene in una frazione di secondo e si adatta perfettamente a qualsiasi condizione di luce. L’ identificazione avviene sempre con la massima precisione, anche se si indossano occhiali o si è truccati. Basta avvicinarsi alla porta entro una distanza di circa 80cm, e il sistema sblocca la serratura in automatico.

Oltre al volto, è comunque possibile utilizzare anche altri metodi. Il tastierino numerico permette di inserire codici personalizzati, temporanei, monouso o di emergenza, rendendolo ideale anche per chi deve gestire accessi frequenti di ospiti, familiari o personale domestico. È supportato anche l’uso di impronte digitali, con una capacità di memorizzazione fino a cento persone. Infine, si possono utilizzare schede NFC o anche le card di trasporto come Suica e PASMO, oltre a dispositivi mobili che supportano queste tecnologie. Il feedback dei tasti è preciso e la superficie è stata trattata per resistere a usura e intemperie, rendendolo perfettamente adatto anche per l’uso esterno.

CONNETTIVITÀ, TECNOLOGIA E PERSONALIZZAZIONE

Una delle caratteristiche più importanti per un dispositivo smart è senza dubbio la sua capacità di riuscire ad integrarsi con l’ intero sistema domestico e di comunicare in modo stabile e sicuro con altri dispositivi. Sotto questo aspetto, SwitchBot Lock Ultra e Keypad Vision si dimostrano all’altezza delle aspettative. Entrambi utilizzano la connessione Bluetooth Low Energy. Ovvero una tecnologia che consente di mantenere attiva la comunicazione con lo smartphone e gli altri accessori SwitchBot con un consumo minimo di energia. La connessione è stabile anche a distanza, con un raggio d’azione che può arrivare fino a 20m una volta chiusa la porta, e consente uno scambio dati veloce e continuo.

Ma è con l’aggiunta dello SwitchBot-Hub 2 che si può davvero accedere a un livello superiore di connettività. Infatti grazie al supporto dello standard Matter, i device diventano perfettamente compatibili con le principali piattaforme di domotica. Tra cui Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, SmartThings, IFTTT. Ciò significa che è possibile controllare la serratura e il tastierino non solo tramite l’app SwitchBot, ma anche con comandi vocali.

Tutta la gestione passa attraverso l’app SwitchBot, che è ben organizzata e tradotta correttamente anche in italiano. Dall’interfaccia è possibile visualizzare lo stato della serratura in tempo reale, controllare la cronologia degli accessi, aggiungere o rimuovere metodi di sblocco e ricevere notifiche istantanee in caso di apertura forzata, tentativi falliti o quando la porta viene lasciata socchiusa. La personalizzazione è un altro punto forte. Infatti si possono configurare orari per la modalità notturna, decidere chi può accedere e in che fascia oraria, assegnare codici temporanei e creare profili di emergenza, tutti gestibili anche a distanza.

Nel caso specifico del Keypad Vision, la tecnologia utilizzata per il riconoscimento facciale è completamente indipendente dal cloud e può avvenire anche se offline. I dati biometrici vengono elaborati e salvati all’interno del dispositivo stesso. Insomma un approccio che garantisce la massima sicurezza e rispetta la privacy degli utenti. Poiché evita che le immagini contenenti informazioni sensibili possano essere archiviate su server esterni. Un’altra funzione interessante è la possibilità di integrare Lock Ultra e Keypad Vision in automazioni complesse. Ad esempio, è possibile programmare la chiusura automatica della porta quando tutti i membri della famiglia sono usciti, oppure ricevere un avviso se qualcuno apre la serratura in orari insoliti, e così via.

AUTONOMIA

Uno degli aspetti più delicati quando si parla di dispositivi smart, soprattutto quelli legati alla sicurezza, è senza dubbio la gestione dell’alimentazione. A tal proposito SwitchBot ha prestato un’attenzione particolare all’autonomia dei suoi dispositivi, studiando soluzioni non solo efficienti ma anche affidabili nel lungo tempo.

La Lock Ultra è dotata di un sistema a tripla alimentazione che dimostra quanto il marchio sia voluto andare oltre le soluzioni standard. Alla base c’è una batteria ricaricabile da 4200mAh, progettata per offrire un’autonomia di circa nove mesi con un utilizzo medio di dieci aperture e chiusure al giorno. Si tratta di un valore molto buono, che permette di dimenticarsi per mesi della necessità di ricaricare il dispositivo.

Ma il vero punto di forza è la presenza di una batteria di riserva integrata e non visibile esternamente, che entra in funzione automaticamente quando quella principale si esaurisce. Questa è di tipo CR123A e ha una durata stimata di oltre cinque anni in situazioni di emergenza. Essa mantiene infatti il dispositivo attivo anche nei rari casi di assenza di corrente o ritardi nella ricarica. In più, in casi estremi, entra in funzione un sistema a microcorrente, pensato per consentire almeno cinque aperture di emergenza anche a batteria completamente scarica. Insomma, anche nella peggiore delle ipotesi, la porta si apre comunque.

Passando al Keypad Vision, il discorso non cambia, anzi. Anche qui troviamo un’attenzione maniacale alla durata e all’efficienza. Questo dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile ad alta capacità da 5000mAh, che garantisce fino a un anno di autonomia con una singola carica. La ricarica avviene tramite una comune porta USB-C, che permette di collegare facilmente un alimentatore o un power bank, senza dover rimuovere il dispositivo dalla parete. In più, in caso di necessità, durante la fase di ricarica, la batteria principale viene automaticamente supportata da una secondaria, così il dispositivo continua a funzionare normalmente senza interruzioni.

Anche in questo caso, l’app SwitchBot gioca un ruolo importante. Attraverso l’interfaccia si può tenere sotto controllo il livello di carica, ricevere promemoria per la ricarica e verificare lo stato generale del sistema.

PREZZO E CONCORRENZA

Parlando di prezzo, è importante partire da una considerazione chiara. Ovvero che i SwitchBot Lock Ultra e Keypad Vision non sono dispositivi di piccola fascia, ma nemmeno molto costosi. Il LockUltra ha un prezzo di listino di circa 160€ nella versione base, mentre i kit più completi che includono l’Hub SwitchBot e il tastierino Keypad possono arrivare a 250 o anche 300€. Se si considera ciò che si ottiene in cambio però, il rapporto qualità-prezzo risulta decisamente favorevole. In confronto ad altre serrature intelligenti presenti sul mercato, come le note Nuki Smart Lock o le Yale Linus, SwitchBot riesce a offrire una proposta più accessibile pur mantenendo un livello di affidabilità comparabile e in alcuni aspetti persino superiore, soprattutto in termini di silenziosità, velocità di apertura e autonomia.

Anche il Keypad Vision, che viene venduto separatamente, ha un prezzo non trascurabile. Al momento del lancio si aggira attorno ai 110 o 120€, un valore che può sembrare alto se confrontato con tastierini smart tradizionali. Ma è una cifra che si spiega facilmente se si guarda alla sua enorme tecnologia integrata.

PRO E CONTRO

Per quanto SwitchBot LockUltra e Keypad Vision rappresentino un evidente passo avanti nel settore delle serrature smart, non sono del tutto esenti da limiti. Alcuni aspetti, per quanto marginali, meritano una riflessione, soprattutto per chi cerca un sistema perfetto sotto ogni punto di vista. Il primo elemento da considerare riguarda la dipendenza dall’hub per sbloccare tutte le funzionalità più avanzate. La serratura e il tastierino funzionano anche senza, ma per la gestione da remoto, per le automazioni più complesse e per ricevere notifiche in tempo reale, è necessario avere un Hub SwitchBot attivo. Ciò comporta un costo extra e, per chi desidera un sistema interamente indipendente, potrebbe essere percepito come un vincolo. Un altro possibile punto debole è legato alle dimensioni della Lock Ultra, che rispetto ad alcune concorrenti risulta leggermente più ingombrante.

Per quanto riguarda il Keypad Vision, l’unico vero limite è forse il prezzo percepito da chi ha esigenze molto basilari. Chi non è interessato al riconoscimento facciale o alla gestione multiutente potrebbe trovare eccessivo spendere oltre cento euro per un tastierino. In più l’assenza di una connessione Wi-Fi diretta sul Keypad obbliga all’uso del Bluetooth per la comunicazione con la serratura, il che limita leggermente l’immediatezza delle operazioni quando si è lontani da casa.

Detto questo, è importante sottolineare che i limiti appena descritti non compromettono l’esperienza d’uso complessiva, né la qualità del prodotto. Infatti l, nel complesso, sia Lock Ultra che Keypad Vision si dimostrano prodotti molto ben realizzati. La serratura è solida, veloce, silenziosa e adatta a quasi ogni tipo di porta. L’installazione è semplice e reversibile, un grande vantaggio soprattutto per chi vive in affitto. Il tastierino offre poi un sistema di riconoscimento facciale che funziona in qualsiasi condizione di luce, e permette l’accesso anche senza toccare nulla.

CONCLUSIONE

Arrivati a questo punto possiamo dire con certezza una cosa. Ovvero che SwitchBot Lock Ultra e SwitchBot Keypad Vision rappresentano oggi una delle soluzioni più interessanti nel campo della sicurezza smart. Insieme, questi due dispositivi trasformano radicalmente il modo in cui si accede alla propria casa. Non serve più ricordarsi le chiavi, preoccuparsi di prestarle o temere di rimanere fuori per una batteria scarica.

Tutto è automatizzato, controllabile da remoto, sicuro e adattabile alle esigenze di ogni membro della famiglia. Che si tratti di un’abitazione privata, di un ufficio o di una casa vacanze da affittare, Lock Ultra e Keypad Vision sono una coppia vincente per chi vuole portare la sicurezza di casa a un livello superiore, senza rinunciare a semplicità e stile.

