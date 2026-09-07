Skyrim, la mod The Garden of Venus regala un palazzo elfico

Chi ancora si aggira per le lande innevate di Skyrim ha una nuova destinazione da segnare sulla mappa, e stavolta non si tratta di una grotta piena di draugr ma di un palazzo elfico dimenticato, riportato in vita da una mod che risponde al nome di The Garden of Venus. A firmarla è EnemyPK, che ha costruito da zero una dimora avvolta dalla magia, con risorse personalizzate e un livello di dettaglio che va parecchio oltre la solita casetta arredata male e piazzata fuori Whiterun.

L’elemento che salta subito all’occhio è una piscina di marmo con acqua animata, e no, non è lì solo per fare scena. Le valvole d’ottone permettono di riempire e svuotare la vasca, mentre l’immersione garantisce l’effetto Cura malattie, una comoda alternativa al pellegrinaggio verso i santuari dei templi. Piccolo dettaglio, certo, ma di quelli che dicono molto sull’attenzione riposta nel progetto.

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Una casa che funziona davvero, non solo un bel posto dove dormire

Il resto della struttura segue la stessa filosofia. C’è un grande tavolo da pranzo attorno al quale sedersi in compagnia della famiglia, con un menu dedicato per interagire con il banchetto. Consumare il pasto ripristina completamente Salute, Magicka e Vigore, e in più aggiunge a tutte e tre le risorse un bonus di ripristino pari a +150 per un’ora intera. Un vantaggio niente male prima di una spedizione lunga.

La magia antica che permea il palazzo agisce anche sulle abilità del Sangue di Drago. Il Tocco del Maestro spinge la Forgiatura per sessanta minuti, mentre l’Elisir del Maestro fa lo stesso lavoro su Alchimia e Incantamento nello stesso arco di tempo. In entrambi i casi l’incremento dichiarato è del 30%, il che trasforma la dimora in una base operativa concreta e non solo in una cartolina da ammirare.

Anche l’illuminazione richiede un minimo di gestione. Il sistema di luci dinamiche consente di accendere lanterne, candele e Grandi Focolari, ma ogni operazione ha un costo in materiali. Per lanterne e candele serve un’unità di Grasso di troll, mentre ciascun focolare richiede tre unità di legna. Un piccolo strato gestionale che rende l’ambiente meno statico del solito.

Adozioni, postazioni di crafting e un panorama di mod sempre più affollato

Il pacchetto include postazioni di creazione personalizzate e il supporto alle adozioni di Hearthfire, così la nuova residenza può accogliere anche i figli del protagonista. Esplorazione e vita domestica finiscono per intrecciarsi, cosa che nella community di Skyrim viene chiesta da anni.

Il contesto in cui questa mod arriva, del resto, è tutto fuorché povero. Wyrmstooth continua ad aggiungere missioni e dungeon completamente nuovi, Dragon Hall Tavern porta aree inedite e persino un’arena, mentre Shumer and the Priest Kings ha superato quota 200 località e 180 missioni, numeri che sfiorano il territorio dell’espansione ufficiale. Altre creazioni hanno invece preferito rimettere mano a luoghi e fazioni già presenti nel gioco base, ridisegnandoli.

The Garden of Venus sceglie una strada diversa e più raccolta, concentrando tutto su un singolo rifugio pieno di interazioni, dove arredamento, gestione delle risorse e potenziamenti temporanei convivono senza pestarsi i piedi. Non punta all’espansione del mondo, punta alla profondità di un luogo solo. La mod è stata pubblicata per la versione PC di Skyrim Special Edition ed è scaricabile dalla pagina dedicata su Nexus Mods, dove si trova anche il resto della documentazione sul progetto.