Google Foto in tilt sui Pixel: basta ritagliare una foto

Un semplice ritaglio basta a mandare in tilt Google Foto su diversi smartphone Pixel. Negli ultimi giorni sono comparse numerose segnalazioni di utenti che, dopo aver modificato un’immagine, si ritrovano con un’app che non risponde più ai comandi. Non compare nessun messaggio di errore e non c’è alcuna indicazione di caricamento in corso. L’interfaccia resta lì, visibile ma inutilizzabile, come se i pulsanti fossero diventati semplici decorazioni.

Le prime testimonianze sono spuntate su Reddit il 25 settembre, e la discussione si è allargata in fretta. Il caso che ha acceso i riflettori riguarda un utente con Pixel 11 Pro XL che stava ritagliando la foto di un giornale. Terminata l’operazione, l’immagine risultante è diventata completamente insensibile a diverse azioni. Per rendere l’idea l’utente ha anche pubblicato un video del problema.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa succede dopo la modifica delle foto

Nel filmato si vede chiaramente il tentativo di toccare uno dopo l’altro i tasti della barra di navigazione inferiore, cioè Condividi, Modifica e Cestino. Nessuno reagisce. L’unico comando che dà qualche segno di vita è “Aggiungi a”, che apre il menu delle cartelle, ma in una situazione del genere serve a poco. L’app, di fatto, rimane bloccata. Il dettaglio curioso è che il malfunzionamento non tocca le altre immagini presenti nella galleria. Le foto mai ritoccate si comportano normalmente e il blocco si manifesta soltanto dopo la modifica.

Non si tratta di un episodio isolato. Nella stessa discussione sono intervenuti molti altri possessori di smartphone Google con Pixel 9, Pixel 10 e Pixel 11 che raccontano di aver vissuto esattamente la stessa esperienza. Uno di loro descrive una sequenza identica a quella dell’autore originale: scatto, modifica, ritaglio, salvataggio. Poi, riaperta la galleria, nessuna delle opzioni rispondeva più.

A quel punto la vicenda ha preso una piega diversa. Google è intervenuta direttamente nel thread offrendo assistenza, ma le soluzioni proposte non hanno dato risultati. L’utente che ha aperto la segnalazione racconta di aver seguito sia i consigli ricevuti nella discussione sia quelli del supporto ufficiale, senza alcun miglioramento. Gli è stato quindi suggerito di inviare una vera e propria segnalazione di bug, segno che il problema potrebbe richiedere un’analisi più approfondita da parte degli sviluppatori.

Il sospetto sull’ultimo aggiornamento di Google Foto

Per ora non è chiaro se il difetto sia legato all’ultimo aggiornamento dell’applicazione, anche se la coincidenza temporale fa sorgere qualche dubbio. Proprio il giorno prima Google Foto aveva ricevuto un corposo update che porta su Android l’integrazione con Gemini Spark. Grazie a questa novità gli utenti possono scrivere una richiesta all’intelligenza artificiale e indicare le modifiche che desiderano applicare. Se sullo sfondo compaiono persone indesiderate, per esempio, è possibile rimuoverle e dare più luce ai soggetti che contano davvero.

Tra le aggiunte più rilevanti c’è anche Moods, una serie di nuovi stili che secondo Google vanno oltre i classici filtri e permettono di dare alle immagini un’atmosfera differente. Chi cerca un effetto vintage, tanto per fare un esempio, trova diverse opzioni pensate apposta. Il pacchetto di novità comprende poi una nuova penna di oscuramento, uno strumento studiato per sfocare i dettagli sensibili presenti negli scatti. Visto che i malfunzionamenti sono emersi soltanto verso la fine di questa settimana, è poco probabile che una correzione arrivi a stretto giro. Gli utenti Pixel colpiti dal problema dovranno quindi convivere con il blocco finché Google non distribuirà un aggiornamento software in grado di risolverlo.

Fonte: TecnoAndroid