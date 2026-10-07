Google Calendar prepara la durata predefinita per ogni calendario

Google Calendar si prepara a cambiare il modo in cui viene gestita la durata predefinita degli eventi, una di quelle impostazioni che passano quasi inosservate ma che finiscono per incidere parecchio sull’uso quotidiano dell’app. Il team di sviluppatori di Google continua infatti a lavorare senza sosta sulle applicazioni e sui servizi del colosso di Mountain View e nelle ultime ore sono emersi indizi piuttosto chiari su una modifica in arrivo proprio nel calendario dell’azienda.

Si tratta di uno strumento già ricco di funzionalità, eppure la società statunitense non smette di cercare nuove soluzioni per rendere l’esperienza degli utenti sempre più piacevole e comoda. Anche i piccoli ritocchi possono fare la differenza per chi consulta l’agenda ogni giorno e questa volta l’attenzione si concentra su un dettaglio molto pratico che riguarda la creazione di nuovi eventi.

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Come funziona oggi e cosa potrebbe cambiare

Quando si aggiunge un appuntamento in agenda bisogna compilare diversi campi e tra questi c’è anche quello dedicato alla durata. Al momento Google Calendar permette di scegliere un valore predefinito valido per tutti i nuovi eventi, grazie a un’apposita opzione presente nelle impostazioni generali dell’app. In pratica si stabilisce una volta sola quanto deve durare di base ogni impegno e da quel momento ogni nuova voce parte con quella durata già impostata.

Le cose però potrebbero presto cambiare. Analizzando la versione 2026.38.0 di Google Calendar per Android è emerso che Google starebbe lavorando a un sistema diverso. Invece di offrire un’unica impostazione generale, l’azienda sembra intenzionata a spostare questa opzione all’interno delle impostazioni dei singoli calendari. Ogni calendario avrebbe così una propria durata predefinita, indipendente da quella degli altri. La novità non è ancora disponibile per gli utenti e per ora si trova soltanto tra le righe di codice dell’applicazione.

Una scelta pensata per chi usa più calendari

Il nuovo approccio ha parecchio senso soprattutto per chi gestisce più calendari contemporaneamente. Capita spesso infatti di avere un’agenda dedicata al lavoro, magari piena di incontri solitamente brevi, e un’altra riservata alla vita personale dove gli eventi tendono invece a durare di più. Con un’unica impostazione valida per tutto, una delle due agende rischia di non adattarsi bene alle proprie abitudini.

Con la modifica in fase di sviluppo ciascun calendario potrebbe invece consentire la preimpostazione dei nuovi eventi con una durata tutta sua. Chi crea un appuntamento di lavoro si ritroverebbe quindi con un valore adatto a riunioni rapide, mentre per un impegno personale l’app proporrebbe direttamente una durata più lunga, senza bisogno di intervenire ogni volta a mano. Una gestione più flessibile, insomma, che segue la logica con cui molte persone già organizzano le proprie giornate dividendo gli impegni tra agende diverse.

C’è però un aspetto da tenere presente. Se il colosso di Mountain View dovesse davvero introdurre questa novità, la soluzione basata sui singoli calendari diventerebbe a quanto pare l’unico modo per impostare la durata predefinita degli eventi. L’opzione generale presente oggi nelle impostazioni lascerebbe quindi il posto alla nuova gestione, senza possibilità di scegliere un valore unico per tutte le agende. Per il momento Google non ha ancora condiviso informazioni ufficiali sui suoi piani né sui tempi di un eventuale rilascio.

Fonte: TecnoAndroid