SteamOS 0.4.3 Beta per Steam Frame: batteria fino al 12% in più

Valve ha appena rilasciato SteamOS 0.4.3 Beta per Steam Frame e questa volta l’attenzione si concentra su due aspetti molto pratici, cioè l’efficienza energetica e la stabilità del visore. Secondo l’azienda le ottimizzazioni introdotte possono allungare l’autonomia della batteria fino al 12%, un guadagno che riguarda sia i giochi eseguiti direttamente sul dispositivo sia quelli riprodotti in streaming. Non si tratta però di un valore fisso, perché il beneficio reale cambia in base al titolo avviato, al tipo di contenuto mostrato a schermo e al framerate scelto. Chi vuole provarlo subito può farlo attraverso il canale Beta, selezionabile dalle impostazioni di sistema nella sezione dedicata agli aggiornamenti.

Consumi più contenuti e un’opzione nuova per il tracciamento oculare

Per capire dove interviene la patch conviene dare un’occhiata a cosa c’è sotto la scocca. Steam Frame monta un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 accompagnato da 16 GB di memoria LPDDR5X e utilizza una versione ARM64 di SteamOS. Con il nuovo firmware Valve mette mano ai consumi su due fronti distinti, ovvero il rendering gestito in locale dal visore e le sessioni di gioco trasmesse in streaming dal PC. È proprio questa doppia ottimizzazione a rendere possibile quel margine di autonomia in più, che su un dispositivo indossabile pesa parecchio.

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Accanto alla questione batteria la beta porta con sé anche una novità legata all’accessibilità. Riguarda il tracciamento oculare, che ora può basarsi esclusivamente sull’occhio dominante. Per attivare la funzione bisogna prima abilitare le opzioni avanzate e poi spostarsi nel menu VR Settings, all’interno della voce General. Una piccola aggiunta, certo, ma pensata per chi ha difficoltà con il rilevamento di entrambi gli occhi.

Sul versante delle correzioni Valve ha sistemato un problema piuttosto fastidioso, quello dei comandi dei controller che in alcuni giochi non venivano caricati nel modo giusto. Tra i titoli coinvolti figurano Google Earth VR e Thumper. Sono stati ritoccati inoltre alcuni comportamenti legati al focus quando si interagisce con gli elementi usati per afferrare e ridimensionare gli oggetti nello spazio virtuale.

Streaming più stabile e una serie di beta ravvicinate

Una fetta importante dell’aggiornamento è dedicata allo streaming. Valve è intervenuta ancora sulla stabilità della connessione e sul problema noto come Error 17, che aveva creato più di un grattacapo agli utenti. Per ottenere i risultati migliori l’azienda raccomanda di abbinare SteamOS 0.4.3 sul visore a SteamVR 2.18.2 o a una release successiva installata sul PC che fa girare il gioco. Questa versione di SteamVR consente tra l’altro di esporre tramite OSC i dati sull’apertura degli occhi rilevati dal visore, un dettaglio che può tornare utile a chi lavora con applicazioni esterne.

Non finisce qui, perché il nuovo SteamOS risolve anche alcuni intoppi di connessione degli adattatori wireless che avevano colpito gli utenti in determinati Paesi. Un problema circoscritto, quindi, ma comunque abbastanza rilevante da meritare un intervento specifico all’interno della patch.

Il rilascio della versione 0.4.3 arriva a pochissima distanza dalle build 0.4.1 e 0.4.2, uscite entrambe alla fine di settembre. Valve sta portando avanti una serie piuttosto fitta di aggiornamenti beta per Steam Frame, con interventi che si concentrano soprattutto su autonomia, qualità dello streaming e affidabilità generale dell’esperienza in realtà virtuale.

Fonte: TecnoAndroid