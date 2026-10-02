Star Wars, Jon Watts alla regia della nuova trilogia con Rey

Dopo anni di pausa tra un film e l’altro, Star Wars ritrova finalmente un ritmo regolare sul grande schermo e la novità più interessante riguarda proprio il futuro della Saga degli Skywalker. Jon Watts, il regista che ha rilanciato con successo l’Uomo Ragno interpretato da Tom Holland, è stato scelto per dirigere il primo capitolo di una nuova trilogia destinata a raccontare il prossimo tassello della storia più famosa della galassia lontana lontana.

Il momento è parecchio movimentato per Lucasfilm. Quest’anno è arrivato nelle sale The Mandalorian and Grogu e all’orizzonte c’è già Star Wars: Starfighter diretto da Shawn Levy. Lo studio però non si ferma e porta avanti anche un altro lungometraggio che ha già trovato la persona giusta a cui affidare la regia.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Jon Watts e la trilogia scritta da Simon Kinberg

La sceneggiatura dei tre film porta la firma di Simon Kinberg, che ci lavora dalla fine del 2024. Sul progetto c’è ancora molta riservatezza e Disney non ha ancora concesso il via libera ufficiale. Si tratta comunque del film più avanti nel percorso di sviluppo subito dopo Starfighter, quindi della prossima pellicola in fila dopo quella di Levy.

La scelta di Jon Watts non arriva dal nulla. Il cineasta fa già parte della grande famiglia di Star Wars perché è tra gli ideatori di Skeleton Crew, la serie approdata su Disney Plus nel 2024, di cui ha scritto e diretto una fetta consistente degli episodi. Alle spalle ha poi una lunga esperienza con i grandi franchise, in particolare con Marvel. Ha diretto infatti i primi tre film dell’Uomo Ragno all’interno del Marvel Cinematic Universe con Tom Holland protagonista, riuscendo a riportare il supereroe al centro dell’attenzione del pubblico. Un curriculum che mette insieme la conoscenza diretta dell’universo creato da Lucasfilm e la dimestichezza con produzioni di enorme portata.

Episodio 10 e il destino del film dedicato a Rey

I dettagli restano ben custoditi ma tutto lascia pensare che il nuovo progetto farà da Episodio 10, proseguendo quindi la Saga degli Skywalker. Parliamo della linea narrativa principale che parte da Episodio 1 La minaccia fantasma e arriva fino a Episodio 9 L’ascesa di Skywalker. La trilogia accoglierà anche il ritorno di Daisy Ridley nei panni di Rey Skywalker, anche se per ora non è chiaro con quale ruolo.

Proprio la presenza dell’attrice apre però un interrogativo piuttosto concreto. Il film di Watts potrebbe infatti prendere il posto del film su Rey annunciato in precedenza. Quel progetto era stato presentato durante la Star Wars Celebration del 2023 e avrebbe dovuto svolgersi dopo gli eventi di Episodio 9, con la protagonista impegnata a ricostruire l’Ordine Jedi.

Se il nuovo capitolo diretto da Watts riparte da dove si era chiusa la nona pellicola e vede Rey tra i personaggi, viene spontaneo chiedersi se abbia ancora senso realizzare un film a lei dedicato dopo questo. Il lungometraggio incentrato sulla giovane Jedi ha subito una serie di rinvii e ha perso diversi sceneggiatori lungo la strada. Non è mai riuscito a uscire dalle primissime fasi di sviluppo, rimanendo impantanato in una sorta di limbo produttivo. Da parecchio tempo non arrivano aggiornamenti incoraggianti sul progetto e cresce il sospetto che per il film su Rey possa essere davvero arrivata la fine.

Fonte: TecnoAndroid