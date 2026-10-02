Auto cinesi: export +65% nel 2026, in patria vendite giù del 21%

Le auto cinesi vendono sempre meno in patria e sempre di più nel resto del mondo, un paradosso ormai evidente per chiunque osservi da vicino il settore. Il fenomeno riguarda soprattutto i veicoli elettrici e le ibride ricaricabili, ma nel tempo si è allargato all’intero comparto e sta cambiando le rotte dell’industria automobilistica globale.

Da un lato c’è una Cina alle prese con consumi deboli, una guerra dei prezzi che va avanti da anni e stabilimenti capaci di produrre molto più di quanto il mercato interno riesca ad assorbire. Dall’altro ci sono Europa, America Latina, Medio Oriente e Sudest asiatico, dove i marchi del Dragone guadagnano spazio a grande velocità. Non è soltanto una questione di ambizione internazionale, perché per molti costruttori esportare è diventata la strada più immediata per continuare a crescere.

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I numeri del primo semestre 2026 raccontano bene questo cambio di direzione. Le vendite interne sono scese del 21,1% su base annua fermandosi a 9,921 milioni di vetture, mentre le esportazioni sono salite del 65,3% fino a toccare quota 5,096 milioni di veicoli. Tradotto in termini semplici, per ogni due auto vendute sul mercato cinese ne è partita circa una verso l’estero. E le previsioni lasciano intendere che la tendenza potrebbe accelerare ancora, con la Cina in grado di spedire oltre confine circa 10 milioni di automobili nel corso del 2026.

Mercato interno in frenata, spedizioni oltreconfine in piena corsa

Il quadro si fa ancora più nitido guardando ai dati mensili. A luglio le vendite di auto in Cina sono calate del 20% a 1,47 milioni di unità, il decimo mese consecutivo con il segno meno. Nello stesso mese le esportazioni sono invece balzate dell’88% arrivando a 923.000 veicoli. Il confronto sui primi sei mesi dell’anno è forse il più impressionante: il mercato domestico ha perso 2,3 milioni di vetture, un volume paragonabile a tutte le nuove immatricolazioni registrate in Giappone nello stesso arco di tempo.

Per BYD la forbice è ancora più ampia. Nei primi sette mesi del 2026 le vendite in patria sono crollate del 35%, mentre quelle fuori dai confini nazionali sono cresciute del 79%. Brasile e Regno Unito sono diventati i principali mercati esteri per la casa cinese.

Dietro questa corsa ci sono ragioni strutturali. I produttori cinesi possono contare su fabbriche enormi, catene di fornitura estremamente efficienti e tempi di sviluppo molto più rapidi rispetto a tanti rivali occidentali. Se in Europa servono dai cinque ai sette anni per portare su strada un nuovo modello, in Cina spesso ne bastano due o tre. C’è poi il costo delle batterie, oltre il 30% più basso rispetto a quello europeo. Ne nasce un mix difficile da replicare, fatto di prezzi competitivi, tecnologia, elettrificazione e una capacità produttiva che ha bisogno di trovare nuovi sbocchi.

Dall’export alla presenza industriale nei mercati esteri

La partita ormai non si gioca più soltanto sul numero di vetture caricate sulle navi. I costruttori puntano a trasformare le vendite all’estero in una presenza industriale stabile. Nel primo semestre 2026 la Russia è tornata a essere la prima destinazione delle autovetture cinesi con 432.698 unità e un incremento del 154,2%. Subito dietro si piazza il Brasile con 394.410 vetture e una crescita del 158,6%, seguito dal Regno Unito con 251.290 unità.

Anche l’Italia è entrata tra i dieci mercati principali, con 146.769 veicoli e un aumento del 141,9%. Non tutti i Paesi però seguono la stessa traiettoria: le spedizioni verso il Messico sono diminuite del 33,7%, quelle verso gli Emirati Arabi Uniti hanno segnato un calo del 36,4%.

Anche la strategia sta evolvendo. BYD investe direttamente in nuovi stabilimenti, mentre Geely e Chery preferiscono puntare su partnership e accordi industriali. In Europa e in America Latina la produzione locale diventa sempre più importante per aggirare dazi e barriere commerciali, e il passo successivo potrebbe estendersi dalle automobili a batterie, software, sistemi di guida intelligente e componentistica.

Fonte: TecnoAndroid