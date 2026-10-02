Kia PV5 Chassis, il telaio elettrico per food truck e camper

Tra i veicoli commerciali elettrici di Kia, PV5 Chassis è la versione pensata per chi ha bisogno di qualcosa di più flessibile di un semplice furgone. Accanto alle varianti Cargo e Passenger, entrambe con carrozzeria chiusa, il marchio coreano propone infatti un telaio cabinato che funziona come una tela bianca su cui costruire praticamente di tutto: cassoni ribaltabili, furgoni box, food truck e perfino piccoli camper. Nel Regno Unito diverse trasformazioni sono attese entro la fine del 2026. Nel frattempo Kia ha già mostrato il nuovo PV7, che arriverà sul mercato nella seconda metà del 2027. Fino ad allora sarà il più compatto PV5 a restare il cuore della gamma di veicoli commerciali leggeri della casa.

Com’è fatto Kia PV5 Chassis

Davanti non cambia nulla. PV5 Chassis mantiene lo stesso frontale futuristico dei fratelli, mentre la parte posteriore è stata letteralmente tagliata per lasciare a vista il telaio nudo. Il risultato è un biposto lungo 4.610 mm, con una paratia dedicata dotata di lunotto e una coppia di fanali fissati direttamente sulle travi in acciaio. Il passo resta quello dei furgoni, cioè 2.995 mm, e anche la scelta dei cerchi è la stessa: da 16 pollici in acciaio con copricerchi oppure in lega della medesima misura.

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L’aspetto è decisamente spartano, ma la cabina non rinuncia alle dotazioni che si trovano sulle altre versioni. A bordo ci sono un quadro strumenti digitale da 7,5 pollici e uno schermo per l’infotainment da 12,9 pollici, oltre a sedili e volante riscaldati, ricarica wireless per lo smartphone e un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida.

Dal furgone frigo al food truck

È proprio la configurazione a telaio a rendere questo modello una base ideale per gli allestimenti aftermarket. Le possibilità sono parecchie e spaziano dai furgoni refrigerati a quelli con cassone chiuso, passando per officine mobili, pickup a sponde abbattibili, ribaltabili, ambulanze, veicoli di servizio e camper compatti. Kia ha già esposto un esemplare con una cucina integrata, trasformato a tutti gli effetti in un food truck. Altre conversioni arriveranno entro la fine dell’anno grazie alla collaborazione con TGS Automotive Group, partner britannico del costruttore.

Motori, batterie e autonomia

A un anno e mezzo dal debutto della gamma PV5 nella sua forma di serie, Kia ha lanciato la versione Chassis nel Regno Unito, disponibile esclusivamente nell’allestimento Long Range. Sotto la carrozzeria lavora un motore elettrico anteriore da 163 CV (120 kW), abbinato a una generosa batteria da 71,2 kWh. L’autonomia stimata secondo il ciclo WLTP arriva a 416 km con una sola ricarica.

Su altri mercati il telaio cabinato è proposto anche in versione Mid Range, con un accumulatore più piccolo da 51,5 kWh e un motore meno potente da 122 CV (89 kW). Entrambe le varianti condividono però la stessa portata massima di 1.005 kg, un valore molto vicino a quello della maggior parte dei pickup di medie dimensioni con motore diesel.

Fonte: TecnoAndroid