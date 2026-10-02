X avvisa gli utenti se un governo limita i loro post

Chi pubblica su X potrà finalmente sapere se un proprio contenuto è finito nel mirino di un governo, perché la piattaforma ha attivato un sistema che avvisa gli utenti quando la visibilità dei loro post viene ridotta per rispettare le leggi in vigore in un determinato Paese. Non si tratta di un dettaglio tecnico da addetti ai lavori, ma di una risposta diretta a una delle accuse più insistenti rivolte ai social negli ultimi anni, quella di nascondere i messaggi senza dirlo a nessuno, men che meno a chi li ha scritti.

Il punto di accesso a queste informazioni è una sezione del profilo che si chiama under the hood, letteralmente sotto il cofano. Il nome dice già parecchio sull’intenzione dichiarata dalla società, cioè mostrare quello che di solito resta coperto. La funzione è attiva a livello globale, ma per ora la possono consultare soltanto alcuni utenti, una cerchia piuttosto ristretta selezionata in base a criteri precisi.

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Come funziona la nuova trasparenza sulle restrizioni

L’interfaccia segnala l’eventuale presenza di limitazioni su un account e, soprattutto, indica il nome del Paese che ha inoltrato la richiesta. Vengono elencati anche i singoli messaggi colpiti dal provvedimento, così da rendere concreto un meccanismo che finora restava sostanzialmente invisibile. È qui che entra in gioco il tema dello shadowbanning, la pratica con cui un contenuto viene occultato o vede crollare il proprio traffico senza che l’autore riceva alcuna comunicazione. Una zona grigia che ha alimentato polemiche, sospetti e non pochi processi mediatici.

La società ha spiegato che l’obiettivo è offrire un quadro formale sulle procedure di filtraggio dei contenuti, mettendo nero su bianco cosa succede quando una normativa locale impone un intervento. Va detto che le restrizioni geografiche non sono una novità assoluta nel funzionamento delle piattaforme, ogni Paese ha le proprie regole e i social devono adeguarsi se vogliono operare su quel territorio. La differenza sta nel fatto che, adesso, chi subisce la limitazione dovrebbe poterla vedere scritta con tanto di provenienza della richiesta.

Chi può usarla e da dove arriva questa funzione

L’accesso non è aperto a tutti e dipende da alcuni parametri di idoneità stabiliti dalla piattaforma. Le direttive prevedono che la consultazione sia riservata agli account attivi in modo continuativo da più di un anno e che abbiano pubblicato almeno dieci post nel mese solare precedente. Due paletti che tagliano fuori i profili occasionali e quelli appena creati, riducendo di parecchio la platea potenziale.

La novità non nasce dal nulla. Amplia infatti una fase di test avviata nel mese di agosto, pensata in origine per un compito diverso, cioè spiegare i criteri dell’algoritmo di raccomandazione e mostrare le etichette di moderazione applicate ai testi. In altre parole, l’idea iniziale era far capire perché un contenuto viene spinto o frenato dal sistema di suggerimenti, poi il perimetro si è allargato fino a includere le richieste che arrivano dalle autorità nazionali.

Resta il fatto che una funzione del genere sposta il baricentro del discorso sulla moderazione dei contenuti. Per anni le piattaforme sono state criticate proprio per l’opacità delle loro decisioni, con utenti convinti di essere stati penalizzati senza avere strumenti per verificarlo. Sapere che dietro una limitazione c’è la richiesta di uno Stato preciso, e non una scelta interna arbitraria, cambia il modo in cui la questione può essere discussa pubblicamente.

La sezione under the hood, insomma, prova a rispondere a una domanda che molti si sono posti senza mai ottenere una risposta verificabile. Quanto quella risposta sarà completa dipenderà da quanti utenti potranno effettivamente consultarla e da quanto dettagliate saranno le informazioni mostrate sui singoli casi. Per il momento il filtro dei requisiti è piuttosto stretto e l’apertura procede per gradi, coerentemente con l’impostazione sperimentale scelta fin dall’inizio.

Fonte: TecnoAndroid