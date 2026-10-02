Avengers: Endgame a 35 milioni dal record di Avatar con Encore

Avengers: Endgame è ormai a un passo dal riconquistare il titolo di film con il maggior incasso di sempre. A dare la spinta decisiva è stata Avengers: Endgame Encore, la nuova uscita in sala che nell’ultimo fine settimana si è rivelata un successo ben più ampio del previsto, con un risultato al botteghino capace di rimettere in discussione una classifica che sembrava ormai congelata.

I numeri parlano chiaro. Encore ha raccolto in tutto il mondo circa 75 milioni di euro, portando l’incasso complessivo di Endgame a circa 2,5 miliardi di euro. Per superare il primato di Avatar mancano ancora circa 35 milioni di euro, una distanza che a questo ritmo potrebbe essere colmata in fretta.

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Il duello infinito con Avatar e il buon momento del MCU

Se l’andamento degli incassi dovesse mantenersi su questi livelli, il film dei Vendicatori tornerebbe sul trono nel giro di poche settimane. Non sarebbe la prima volta. Negli anni Avatar ed Endgame si sono già scambiati più volte il primo posto proprio grazie a una serie di riedizioni che hanno riportato entrambi i titoli nelle sale e rimescolato la graduatoria.

L’entusiasmo del pubblico per Endgame Encore è anche un segnale incoraggiante per il MCU. Arriva subito dopo i record battuti da Spider Man: Brand New Day e con Avengers: Doomsday ormai all’orizzonte. Il messaggio che emerge è piuttosto netto, perché dimostra che gli spettatori sono ancora disposti a riempire i cinema in massa quando Marvel Studios mette in campo i suoi grandi eventi corali.

Non una semplice riedizione: Loki, Doctor Doom e Hulk

A spiegare almeno in parte questo successo c’è il fatto che Encore non si è limitato a riproporre il film così com’era. La nuova versione includeva infatti una manciata di scene inedite, a partire da un finale rivisto con protagonista Loki. Durante i titoli di coda, poi, il rumore del martello di Tony Stark è stato collegato a Doctor Doom, uno dei nomi più attesi del prossimo capitolo.

Chi ha scelto le edizioni Infinity Vision ha potuto vedere anche alcune sequenze aggiuntive dopo i titoli di coda. In queste scene la TVA appare in stato di massima allerta mentre migliaia di linee temporali vengono distrutte dalle incursioni, un dettaglio che lascia intuire la portata della minaccia in arrivo.

Il passaggio forse più rilevante in vista di Doomsday riguarda però il Bruce Banner interpretato da Mark Ruffalo, che finisce catturato proprio da Doctor Doom. Prima di cadere nelle sue mani riesce comunque a trasformarsi in Hulk. Cosa abbia in mente il villain per il Gigante di Giada è soltanto una delle tante domande che accompagnano l’attesa del nuovo film.

Il cast di Doomsday tra annunci e segreti

Nel corso di un incontro con la stampa il coregista di Doomsday Anthony Russo ha ammesso di dover prestare molta attenzione quando si parla del cast, visto che alcuni personaggi vengono ancora tenuti nascosti. “Il cast è talmente numeroso che abbiamo annunciato alcuni attori e altri no” ha spiegato Russo. “Io stesso faccio confusione su chi abbiamo annunciato e chi no, quindi devo semplicemente rallentare.”

Fonte: TecnoAndroid