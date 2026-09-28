Sparkle, la sovranità digitale passa dal via libera USA

I cavi sottomarini sono diventati il punto in cui la geografia fisica di Internet incontra la geopolitica, e l’Italia si trova esattamente lì in mezzo, con un ruolo di coordinamento del nuovo hub mediterraneo dedicato alla sicurezza di queste infrastrutture. Una posizione di peso, sulla carta. Poi però basta guardare da vicino il dossier Sparkle per accorgersi che la faccenda è più intricata di quanto racconti la narrazione istituzionale, perché il passaggio di proprietà resta appeso alle autorizzazioni degli Stati Uniti. Tradotto: si guida un tavolo europeo mentre la mano che firma l’ultimo via libera sta oltreoceano.

Il Mediterraneo, del resto, non è un mare qualunque quando si parla di dorsali in fibra. È il collo di bottiglia attraverso cui transita una quota enorme del traffico che collega Europa, Africa e Asia, e chi controlla gli approdi controlla, in buona sostanza, il ritmo con cui quel traffico scorre. Da qui la scelta di costruire un hub di coordinamento che faccia capo all’Italia, con l’obiettivo dichiarato di mettere in sicurezza reti che fino a poco tempo fa venivano trattate come semplice impiantistica.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché l’affaire Sparkle mostra il lato scomodo della sovranità

Il caso Sparkle è interessante proprio perché smonta un’equazione comoda, quella secondo cui una rete torna nazionale nel momento in cui il capitale che la possiede diventa pubblico o comunque domestico. Non funziona così. L’operazione resta condizionata a passaggi autorizzativi statunitensi, e questo apre un capitolo che in pochi hanno davvero mappato: la dipendenza regolatoria. Non riguarda i cavi in sé, né i data center, né chi paga. Riguarda le norme, le licenze, i permessi, i meccanismi di controllo che vivono fuori dai confini europei e che continuano a produrre effetti anche su asset formalmente italiani. È una dipendenza silenziosa, difficile da fotografare in un grafico, e per questo spesso assente dal dibattito pubblico. Si discute molto di chi compra e di quanto spende, molto meno di quali giurisdizioni abbiano voce in capitolo quando una rete cambia mani. Eppure è proprio lì che si misura il margine di manovra reale di un Paese sulle proprie infrastrutture di comunicazione.

Misurare la sovranità digitale con un metro diverso

Il nodo vero, allora, diventa capire come si valuta la sovranità digitale senza ridurla alla sola proprietà pubblica. Il possesso azionario è un indicatore, certo, ma preso da solo racconta una parte minima della storia. Serve guardare a chi detiene il potere di autorizzare, a quali catene normative si applicano, a quanto è lungo il percorso burocratico che un’operazione deve attraversare prima di essere considerata chiusa.

L’Italia si trova quindi in una condizione ibrida, quasi paradossale. Da un lato assume un ruolo di regia europea sulla sicurezza delle infrastrutture sottomarine, con tutto il peso politico che ne deriva. Dall’altro sconta un vincolo esterno su una società che di quelle infrastrutture è parte integrante. Due piani che convivono e che raccontano quanto sia stratificato il tema, molto più di quanto suggeriscano gli slogan sull’autonomia tecnologica.

Il punto, insomma, non è se un cavo sia italiano o europeo sulla carta. È capire quante mani debbano alzarsi per dire sì prima che qualcosa possa accadere davvero, e dove quelle mani si trovino. Finché il coordinamento del Mediterraneo convive con autorizzazioni che arrivano da Washington, la sovranità resta una questione aperta, da misurare con strumenti che ancora mancano.

Fonte: TecnoAndroid