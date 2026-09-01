Sony Bravia 6, l’OLED accessibile ora arriva fino a 83 pollici

Il ritorno di un OLED accessibile in casa Sony ha un nome preciso: Bravia 6, il nuovo televisore che allarga verso il basso la famiglia di pannelli autoilluminanti del marchio giapponese. Un modello che nel listino 2026 si sistema sotto i fratelli maggiori, senza però avere l’aria del ripiego, perché la dotazione tecnica racconta tutt’altro rispetto a un semplice riempitivo di gamma.

Negli ultimi tempi l’attenzione di Sony sembrava tutta concentrata sui pannelli RGB Mini LED, la tecnologia su cui l’azienda ha investito parecchio e che ha finito per rubare la scena nelle presentazioni e nelle strategie di prodotto. L’arrivo di Bravia 6 corregge questa impressione, o quantomeno la ridimensiona: l’OLED resta nei piani, e resta anche per chi non vuole spendere la cifra richiesta da un top di gamma.

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Dai 48 agli 83 pollici, una fascia rimasta scoperta

Il dettaglio più interessante riguarda le diagonali. Il nuovo Bravia 6 non si limita ai tagli piccoli, come spesso accade con i modelli d’ingresso, ma copre un ventaglio che parte da 48 pollici e arriva fino a 83 pollici. È una scelta che dice molto: significa portare il grande formato dentro una fascia di prezzo più abbordabile, cosa che negli anni recenti in casa Sony era rimasta un po’ in sospeso.

Chi cerca un OLED da salone, con una diagonale generosa, di solito si trovava davanti a un bivio: salire di listino verso i modelli premium oppure guardare altrove, magari verso la concorrenza. Con questa mossa il produttore giapponese prova a chiudere quel varco, offrendo un’alternativa interna a chi apprezza la resa dei neri e il contrasto tipici dei pannelli autoilluminanti ma non ha intenzione di svuotare il portafoglio.

Sotto Bravia 8, ma con hardware aggiornato

Nella gerarchia della gamma, il nuovo arrivato si colloca subito sotto Bravia 8. La posizione è chiara e non lascia margini di interpretazione: Bravia 6 è il punto d’accesso al mondo OLED del marchio, mentre i modelli superiori continuano a presidiare la fascia alta. Quello che cambia rispetto al passato è la sostanza di questo ingresso, perché la piattaforma hardware è aggiornata e il televisore non nasce come versione depotenziata pensata solo per riempire uno scaffale.

La lettura complessiva è abbastanza lineare. Sony non abbandona la tecnologia OLED nonostante il baricentro dell’azienda si stia spostando verso soluzioni diverse, e anzi decide di renderla più raggiungibile proprio nel momento in cui molti davano per scontato il contrario. Per gli appassionati del marchio, quelli che magari negli anni hanno costruito un’abitudine con i TV Bravia ma si sono fermati davanti ai prezzi dei modelli di punta, è una notizia che arriva quasi inaspettata.