Leak Steam: 12 TB di build svelano Half-Life 2 Episode 3

Oltre 12 terabyte di dati finiti in rete hanno trasformato una giornata qualsiasi in una caccia al tesoro per appassionati e archivisti, perché il leak di Steam non contiene soltanto vecchi file dimenticati ma le build di ogni gioco caricato sulla piattaforma tra il 2003 e il 2013. Dentro quell’archivio, tra le prime cose emerse, ci sono asset legati a Half-Life 2: Episode 3, il capitolo mai uscito che da anni alimenta discussioni infinite. La mole è tale che nessuno, al momento, sa davvero cosa ci sia dentro. Si procede a scavi, letteralmente, con gruppi di curiosi che aprono cartelle a caso e trovano roba che non avrebbe mai dovuto vedere la luce. Materiale tagliato, versioni intermedie, prototipi abbandonati a metà strada. Un pezzo di storia del videogioco degli ultimi vent’anni, riversato tutto insieme.

Cosa è saltato fuori dal leak di Steam

Il bottino più discusso riguarda Portal 2. Chi ha frugato tra i file ha recuperato dialoghi cancellati che ribaltano completamente il modo di guardare ai Cubi Compagni, oltre a sequenze introduttive alternative e a versioni diverse degli interventi di GlaDOS. Roba che nel gioco finale non è mai comparsa e che restituisce l’idea di quanto un progetto cambi pelle durante lo sviluppo.

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Poi c’è il capitolo F-Stop, una build di un gioco ambientato nell’universo di Portal ma costruito attorno a una meccanica basata sulla fotocamera. Un’idea diversa, un’altra direzione possibile, rimasta chiusa in un cassetto. E ancora, sempre restando in casa Valve, è emersa una versione del Weaponizer pensata proprio per Half-Life 2: Episode 3, elemento che di fatto conferma quanto il lavoro su quel capitolo fosse andato avanti prima di fermarsi. Non è tutto materiale Valve, anzi. L’archivio comprende anche titoli di sviluppatori terzi, e qui la lista si allunga parecchio.

Non solo Valve, il resto dell’archivio

Sono spuntate versioni preliminari di episodi della serie Call of Duty e di Resident Evil, insieme a build di Mirror’s Edge, Batman: Arkham Asylum e Dragon Age: Origins. Nomi pesanti, che nel decennio coperto dal leak hanno definito buona parte del mercato. Vedere come apparivano prima della pubblicazione è il genere di cosa che di solito resta chiuso negli archivi interni degli studi, quando non viene proprio cancellata. L’aspetto interessante è che il lavoro di analisi è appena iniziato. Con 12 terabyte da setacciare, è ragionevole aspettarsi che nelle prossime settimane emergano altri contenuti, magari meno appariscenti ma altrettanto curiosi per chi studia l’evoluzione tecnica dei giochi. Ogni build intermedia racconta scelte, ripensamenti, feature testate e poi buttate via.

Il periodo coperto, dal 2003 al 2013, coincide con la fase in cui Steam è passato da semplice strumento di distribuzione per i giochi Valve a piattaforma dominante del PC gaming. Dieci anni in cui la piattaforma ha accumulato di tutto, e adesso quel deposito si è aperto senza permesso.

Perché Episode 3 fa ancora rumore

Il motivo per cui gli asset di Half-Life 2: Episode 3 catalizzano l’attenzione è abbastanza semplice. Quel capitolo è rimasto sospeso, mai annunciato ufficialmente come cancellato ma nemmeno mai pubblicato, e ogni frammento che riemerge viene letto come un indizio su cosa sarebbe potuto essere. Il Weaponizer recuperato dall’archivio è uno di questi frammenti concreti, non una ricostruzione o una voce di corridoio.

Allo stesso modo, i contenuti tagliati da Portal 2 aggiungono tasselli a un gioco già ampiamente studiato dalla comunità, che da anni raccoglie e cataloga materiale inedito. Stavolta però la quantità è di un altro ordine di grandezza, e arriva tutta insieme. Chi sta analizzando i file continua a pubblicare scoperte man mano che procede, e il ritmo delle segnalazioni non accenna a rallentare.