Snapdragon 8 Elite Gen 6: Samsung potrebbe avere parte della produzione

Il futuro di Snapdragon 8 Elite Gen 6 potrebbe non essere più un affare esclusivo di TSMC, perché da Seul arrivano indicazioni su trattative ancora aperte tra Qualcomm e Samsung Foundry per affidare a quest’ultima una fetta della produzione. Sarebbe un cambio di rotta parecchio significativo, visto che oggi il chip che alimenta sia Galaxy S26 Ultra sia iPhone 17 Pro Max esce interamente dalle fabbriche taiwanesi. E il motivo per cui Qualcomm si guarda intorno ha molto a che fare, indirettamente, con Apple.

Le indiscrezioni parlano di discussioni già entrate nel merito tecnico, non di un semplice sondaggio esplorativo. Specifiche, ottimizzazione del processo produttivo, prezzi. Roba concreta, insomma, anche se un contratto firmato è un’altra cosa e al momento non risulta esserci.

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Il nodo delle rese produttive a 2 nanometri

Il vero ostacolo si riassume in un numero. La resa di Samsung sul nodo a 2nm viaggerebbe attorno al 55%, mentre TSMC si muove in una forbice compresa tra il 60 e il 70%. Qualcomm, da parte sua, vorrebbe vedere qualcosa vicino al 70% prima di affidare volumi di produzione su larga scala. Tradotto: Samsung è abbastanza vicina da restare seduta al tavolo, ma non abbastanza da chiudere la partita.

Perché quei quindici punti di differenza pesano tanto? Qui serve capire come funziona il business delle fonderie. Un impianto non vende chip, vende wafer, cioè i dischi di silicio da cui i chip vengono poi ritagliati. Qualcomm paga l’intero disco, che tutti i processori ricavati funzionino oppure no. La resa è semplicemente la percentuale di chip che supera i controlli di qualità.

Con una resa al 55%, quasi metà del wafer finisce nella spazzatura. E il costo di quegli scarti si scarica inevitabilmente sui pezzi buoni. Considerando che un wafer a 2nm costa attorno ai 28.000 euro, e che le rese effettive tendono a scendere ulteriormente dopo le fasi di selezione e packaging, si capisce come mai quella differenza non sia un dettaglio contabile. È la linea che separa un chip che Qualcomm può prezzare in modo competitivo da uno che diventa troppo caro per il mercato.

Perché Apple c’entra più di quanto sembri

Non è che Qualcumm stia facendo beneficenza a Samsung, sia chiaro. La capacità produttiva di TSMC sul nodo a 2nm è quasi tutta già impegnata, e secondo le stesse indiscrezioni Apple se ne sarebbe accaparrata una fetta molto consistente. Risultato: chi arriva dopo deve cercarsi un secondo fornitore, non perché voglia premiare qualcuno, ma perché non ha alternative pratiche.

Ecco il punto che sfugge spesso a chi guarda solo le classifiche di benchmark. Le scelte di Apple sulla catena di fornitura finiscono per condizionare il prezzo e la disponibilità dei chip Android di fascia alta, anche quando nessuno lo dice apertamente.

Cosa cambia per chi aspetta Galaxy S27 Ultra

Per chi ha in mente il prossimo top di gamma coreano, la sostanza tecnica non cambia di una virgola. Un Snapdragon 8 Elite Gen 6 costruito da Samsung resta un Snapdragon 8 Elite Gen 6, stesso progetto, stessi obiettivi prestazionali. Il design del chip è di Qualcomm, la fonderia si limita a produrlo.

Quello che potrebbe cambiare riguarda due aspetti molto più concreti: disponibilità e prezzo finale. Due fonderie che si contendono lo stesso ordine tendono a tenere i listini più bassi, e se una delle due incontra intoppi l’altra può assorbire parte del carico, riducendo il rischio di ritardi. Un fornitore unico con il portafoglio ordini pieno, al contrario, non ha nessun motivo per fare sconti. Ed è esattamente lo scenario che si è visto finora su Galaxy S26 Ultra, prodotto con silicio TSMC.