Now Playing torna a notificare i brani riconosciuti sui Pixel

Chi possiede un Pixel se n’era accorto da tempo: Now Playing aveva smesso di avvisare quando riconosceva una canzone nelle vicinanze, e ora quelle notifiche stanno tornando. Il rollout è partito lato server, quindi non serve fare nulla di particolare se non avere le app aggiornate e un po’ di pazienza. La funzione, per chi non la conoscesse, lavora in silenzio in sottofondo, ascolta la musica che suona attorno al telefono e mostra titolo e artista sulla schermata di blocco oppure dentro l’applicazione dedicata.

Il contesto è quello dell’aggiornamento rilasciato da Google circa una decina di giorni fa, con la versione 2026.08.27.972147369.0 dell’app distribuita a fine agosto. Sulla carta portava soprattutto ritocchi estetici alla scheda Cronologia e a quella Preferiti, roba visibile ma non esattamente memorabile. Sotto la superficie, però, c’era altro. E una di quelle novità in cantiere ha iniziato a raggiungere gli utenti proprio in questi giorni.

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Le notifiche dei brani riconosciuti tornano dove erano sparite

Il ritorno delle notifiche è forse la novità più concreta di tutto il pacchetto. Chi usa un Pixel da qualche anno se le ricorda: prima che nascesse l’app dedicata, tutto il lavoro era gestito dal servizio di sistema Android System Intelligence, e ogni brano identificato generava un avviso nel pannello delle notifiche. Poi, con l’arrivo dell’applicazione autonoma introdotta lo scorso marzo, quella funzione era stata rimossa senza troppi annunci. Silenziosamente, appunto.

Adesso l’avviso ricompare e funziona più o meno come prima, con qualche rifinitura in più. Nel pannello delle notifiche compaiono titolo del brano e nome dell’artista. Espandendo la notifica si trovano due pulsanti, uno per aprire la cronologia e uno per aggiungere il pezzo ai preferiti. Un tap sulla notifica porta invece direttamente alla scheda del brano individuato, senza passaggi intermedi. Niente di rivoluzionario, però è il tipo di comodità che fa la differenza quando una canzone piace e sparisce prima di riuscire a capire di chi sia.

Il merito è di Android System Intelligence, non dell’app

Qui c’è un dettaglio tecnico interessante. Il ritorno delle notifiche non dipende, almeno per ora, dall’app Now Playing in sé. La responsabilità è della versione C.6 di Android System Intelligence, il servizio di sistema che gestisce tutto il funzionamento dietro le quinte del riconoscimento musicale sui Pixel.

La conferma arriva da un paio di indizi piuttosto chiari. Confrontando un dispositivo che ha già ricevuto la novità con uno che ancora aspetta, nelle impostazioni delle notifiche di Android System Intelligence compare una nuova categoria, chiamata “Notifiche di musica riconosciuta”. E la cronologia delle notifiche fa il resto del lavoro investigativo, mostrando che l’avviso arriva proprio da quel servizio di sistema e non dall’applicazione dedicata.

Come aggiornare le app coinvolte

Per avere tutto pronto servono due passaggi, entrambi rapidissimi. La versione autonoma di Now Playing si scarica dal Google Play Store sui Pixel supportati: basta aprire la pagina dell’app e toccare “Aggiorna” se il pulsante è disponibile.

Stesso discorso per Android System Intelligence, che continua a gestire la parte più delicata del lavoro. Anche in questo caso si passa dal Play Store, si apre la scheda dell’app e si tocca “Aggiorna” quando l’opzione compare. Trattandosi di un rilascio lato server, però, l’aggiornamento delle app non garantisce che la funzione si attivi immediatamente su tutti i dispositivi. Google sta distribuendo la novità a scaglioni, come accade quasi sempre in questi casi, quindi su alcuni Pixel le notifiche potrebbero comparire con qualche giorno di ritardo rispetto ad altri.