Spider-Noir cancellato e Nicolas Cage ribatte: “Una stagione mi è bastata”

Nicolas Cage ha commentato la cancellazione di Spider-Noir senza mezzi termini, spiegando che una sola stagione gli è bastata per dire tutto quello che voleva dire. La serie, che era il grande debutto televisivo del mondo dei supereroi in questo 2026, non avrà un seguito su Prime Video: la piattaforma lo ha confermato venerdì scorso, chiudendo la porta a una seconda stagione che in molti davano quasi per scontata.

La decisione ha colto di sorpresa, e non serve essere addetti ai lavori per capire il perché. Si trattava della prima serie con Cage in un ruolo da protagonista, un attore premio Oscar che alla televisione era arrivato tardi e con un progetto tutt’altro che banale. E i numeri della critica parlavano chiaro: 92% dai critici e 89% dal pubblico su Rotten Tomatoes, praticamente un plebiscito. Non solo. Spider-Noir arriva agli Emmy della settimana prossima con 11 candidature, il che la rende la serie più nominata dell’intera piattaforma.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Ottimi voti, pochi spettatori: il paradosso di Spider-Noir

Il punto è che l’entusiasmo della critica non si è tradotto in un fenomeno di massa. Dopo l’attesa iniziale se ne è parlato per poco, poi il silenzio: la serie è scomparsa in fretta dalla Top 10 giornaliera di Prime Video e non è più risalita. Prime Video non ha spiegato ufficialmente le ragioni della cancellazione, ma la lettura più plausibile è la più semplice di tutte, ovvero che tenere in piedi una produzione di quelle dimensioni costi molto più di quanto riesca a restituire.

È il tipo di calcolo che negli ultimi anni ha già travolto diverse serie ambiziose, indipendentemente dai riconoscimenti raccolti lungo la strada. Una serie in costume, con un impianto visivo così marcato e un cast di quel livello, non è mai un progetto economico. E quando il pubblico non risponde in massa, la matematica delle piattaforme tende a essere spietata.

La reazione di Nicolas Cage: zero drammi

Chi si aspettava una presa di posizione polemica da parte di Nicolas Cage è rimasto deluso. L’attore ha commentato la notizia a Deadline con una calma quasi disarmante, sostenendo che la serie funziona benissimo così com’è, chiusa in una stagione unica.

“Per me una stagione è perfetta, perché ho detto quello che volevo dire con questo Spider-Man pericoloso, innovativo e dall’estetica pop art”, ha dichiarato. E ha aggiunto, con un ottimismo tutto suo: “Avanti, in alto e dentro”.

Non è nemmeno una posizione costruita a posteriori per salvare la faccia. Cage ripete la stessa cosa da mesi, praticamente da quando gli hanno chiesto per la prima volta cosa ne sarebbe stato del futuro di Spider-Noir. Già durante la promozione, parlando con Variety, aveva messo le mani avanti: “Che succeda o no, abbiamo ottenuto tutti quello che ci eravamo proposti, e funziona da sola”. Una coerenza che, vista adesso, suona quasi profetica.

Il rapporto con Prime Video non si chiude qui

La fine della serie non significa affatto la fine della collaborazione tra l’attore e la piattaforma. Cage ha infatti un altro progetto importante in arrivo proprio su Prime Video: il film Madden, diretto da David O. Russell, in cui interpreta il leggendario allenatore e commentatore di football americano John Madden. L’uscita è fissata per il 18 novembre.

Un salto di registro notevole, se si pensa che l’attore passa da un investigatore in bianco e nero con la maschera da ragno a una delle figure più riconoscibili della cultura sportiva statunitense. Nel frattempo, la serie resta in corsa per gli Emmy, con quelle 11 candidature che potrebbero regalarle un’uscita di scena decisamente più rumorosa della cancellazione. La cerimonia si terrà la settimana prossima.