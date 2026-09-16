Dyson CameraJet, lo spazzolino sparisce dopo le perdite d’acqua ma l’azienda precisa

Lo spazzolino Dyson CameraJet era arrivato all’IFA di Berlino con tutti i riflettori puntati addosso, tra la telecamera integrata, il getto d’acqua e un prezzo che non passava certo inosservato. Poche settimane dopo l’arrivo sul mercato, però, la musica è cambiata: alcuni acquirenti hanno cominciato a segnalare sui social dei malfunzionamenti, apparentemente legati a una perdita d’acqua, e il prodotto è diventato di colpo introvabile. Due elementi che, messi uno accanto all’altro, hanno alimentato parecchie chiacchiere.

La reazione dell’azienda non si è fatta attendere, ed è interessante perché non nega il problema ma lo ridimensiona parecchio. Nella nota ufficiale Dyson parla di una risposta molto positiva del pubblico e di una domanda forte a livello globale, con alcune limitazioni nella disponibilità legate all’aumento della capacità produttiva. Tradotto: secondo la versione aziendale gli scaffali vuoti dipenderebbero dal successo commerciale, non da un ritiro silenzioso.

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Cosa dice davvero la nota di Dyson sui primi lotti

C’è però anche una seconda parte del comunicato, quella più delicata. L’azienda ammette di essere a conoscenza del fatto che un numero limitato di prodotti appartenenti ai primi lotti possa aver presentato un problema relativo a un componente. Nessun dettaglio tecnico, nessuna spiegazione su quale pezzo sia coinvolto, ma la promessa di identificare e isolare quei lotti e di adottare tutte le misure necessarie per supportare i clienti. Il perimetro, insiste Dyson, resta ristretto a una piccola parte della produzione iniziale.

Il team starebbe lavorando in questo momento per rintracciare i prodotti interessati e garantire assistenza a chi si è ritrovato con uno spazzolino che perde acqua o si blocca. Una formula prudente, che non parla di richiamo ufficiale ma nemmeno scarica la responsabilità sugli utenti.

Nel frattempo la situazione sullo store ufficiale racconta qualcosa: il CameraJet compare ancora nel catalogo ma non è ordinabile. Il che, va detto, è perfettamente coerente con entrambe le letture, sia quella della produzione che fatica a stare dietro alla domanda sia quella di una pausa tecnica per sistemare le cose.

Cosa fare in caso di problemi e perché la gestione conta

Per chi ha già acquistato il prodotto e nota anomalie, l’indicazione più sensata resta una sola: contattare direttamente il supporto Dyson. L’azienda non sta rifiutando assistenza a chi ha riscontrato difetti, anzi ha messo nero su bianco l’impegno ad accompagnare i consumatori coinvolti. E buona parte di come questa vicenda verrà ricordata dipenderà proprio da qui, dalla capacità di gestire il disappunto dei primi acquirenti, quelli che hanno pagato subito e che si aspettavano tutt’altro esordio.

Resta sullo sfondo una questione più ampia, che va oltre il singolo componente difettoso. Forse in questo caso l’azienda ha voluto concentrare troppa tecnologia in un oggetto molto piccolo e sottoposto a sollecitazioni continue, tra acqua, movimento e uso quotidiano. Uno spazzolino non è un aspirapolvere né un asciugacapelli, ha vincoli di spazio e di resistenza tutti suoi, e infilarci dentro una telecamera con tutto il contorno elettronico non è esattamente un’operazione banale.

C’è poi il tema dei tempi. Il lancio commerciale è arrivato praticamente in contemporanea con l’annuncio ufficiale, senza quella finestra di attesa che spesso serve a smussare gli angoli di un prodotto nuovo. Una scelta aggressiva, che in condizioni normali paga in termini di visibilità e di hype, ma che lascia pochissimo margine quando qualcosa nei primi lotti non gira come dovrebbe.