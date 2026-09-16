iOS 27 consuma batteria e scalda gli iPhone: ecco il motivo

Chi ha appena installato iOS 27 e si ritrova con la batteria che cala a vista d’occhio e il retro di iPhone più caldo del solito può mettere via l’ansia: si tratta di un comportamento previsto, tipico dei giorni immediatamente successivi a un aggiornamento importante. Nessun difetto del telefono, nessuna installazione andata storta. Semplicemente il sistema sta lavorando, e lo sta facendo parecchio.

Il meccanismo è sempre lo stesso, da anni. Quando un iPhone passa a una nuova versione del sistema operativo, in background parte una raffica di operazioni che spremono la CPU senza chiedere permesso. L’indicizzazione dei file per la ricerca, il download di nuovi contenuti, l’aggiornamento delle applicazioni installate. Roba che accade anche a schermo spento, con il dispositivo abbandonato sul tavolo e apparentemente immobile. Il risultato è doppio: consumo di batteria più rapido del normale e qualche grado in più sulla scocca. Apple stessa lo mette nero su bianco nella propria documentazione, quindi non serve cercare spiegazioni alternative.

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Perché con iOS 27 l’effetto si sente di più

La differenza rispetto agli aggiornamenti degli anni passati sta nella mole di lavoro. Con iOS 27 il sistema non si limita a una passata veloce sui contenuti: deve re indicizzare completamente il dispositivo per renderlo compatibile con Siri AI. Tradotto in termini pratici, l’iPhone deve ricostruire da zero la mappa di tutto quello che contiene, foto, messaggi, documenti, app, in modo che l’assistente possa poi pescarci dentro in maniera intelligente.

Un’operazione del genere non si esaurisce in un pomeriggio. Mentre un aggiornamento minore tende a sistemare le cose nel giro di qualche ora, qui si parla di diversi giorni. Il tempo esatto dipende ovviamente da quanta roba c’è dentro al telefono: una libreria fotografica corposa e migliaia di messaggi archiviati allungano i tempi rispetto a un dispositivo usato in modo leggero. Ed è questo il motivo per cui in tanti, nelle prime ore dopo l’installazione, hanno la sensazione che qualcosa sia andato storto.

Cosa succede quando il lavoro finisce

La parte rassicurante arriva adesso. Una volta che tutti i processi in background hanno concluso il loro giro, l’autonomia torna ai livelli precedenti. In alcuni casi può persino migliorare, perché le ottimizzazioni introdotte con la nuova versione iniziano a farsi sentire solo quando il sistema smette di lavorare a pieno regime. Il calore, allo stesso modo, rientra nella normalità senza bisogno di interventi.

Il consiglio più sensato, quindi, è pazientare. Correre in assistenza il giorno dopo l’aggiornamento significa quasi certamente sentirsi dire che va tutto bene. Allo stesso modo, giudicare l’autonomia di iPhone nelle prime quarantotto ore porta a conclusioni sbagliate, perché il telefono in quel momento sta facendo tutt’altro rispetto al suo utilizzo ordinario.

Chi proprio non riesce a sopportare l’attesa può quantomeno ridurre il carico: lasciare il dispositivo collegato alla corrente e connesso al Wi Fi durante la notte accelera la chiusura delle operazioni pendenti, visto che molti di questi processi preferiscono i momenti di inattività per portarsi avanti. Nessuna magia, solo un modo per togliersi il problema più in fretta.