Sky Wifi a 20,90 euro al mese con una SIM Sky Mobile

Da oggi, 23 Settembre 2026, Sky Wifi arriva a costare 20,90 euro al mese per chi attiva contestualmente una SIM del nuovo operatore virtuale di Sky Italia, e lo sconto vale per 12 o 18 mesi a seconda di come si compone il pacchetto. Il debutto delle nuove SIM ESP di Sky Mobile si porta dietro infatti una serie di promozioni sulla rete fissa riservate a chi entra ora nel mondo Sky, con una logica di convergenza piuttosto trasparente: più servizi si sommano, più il conto scende.

Il punto di partenza sono le due offerte mobili disponibili, Sky Mobile Maxi a 7,90 euro al mese e Sky Mobile Ultra a 9,90 euro al mese. La prima riserva i suoi vantaggi soltanto a chi è già cliente Sky TV o Sky Wifi, che ottiene 250 Giga in 5G invece di 150. La seconda invece premia anche chi arriva da zero, purché attivi tutto insieme. Ed è proprio qui che entrano in gioco le nuove promozioni sulla fibra, valide fino al 27 Dicembre 2026 salvo cambiamenti.

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Quanto costa Sky Wifi abbinato a Sky Mobile Ultra

Chi sottoscrive Sky Wifi insieme a Sky Mobile Ultra paga la linea fissa 20,90 euro al mese per i primi 12 mesi, mentre l’offerta mobile scende a 9 euro al mese con Giga illimitati. Aggiungendo anche Sky TV, con l’eventuale pacchetto Sky Cinema o Sky Sport, lo sconto sulla rete fissa si allunga a 18 mesi.

Nel dettaglio, il profilo base con connessione illimitata in FTTC o Fibra FTTH, chiamate a consumo e modem Wifi Hub costa 20,90 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 29,90 euro. Sky Wifi Plus, che include le chiamate illimitate gratis nel periodo promozionale, resta a 20,90 euro al mese per 12 mesi e poi passa a 34,90 euro. Sky Wifi Ultra, con la rete mesh creata dai Wifi Spot, parte da 25,90 euro al mese per 12 mesi e poi 34,90 euro. Sky Wifi Ultra Plus, che unisce mesh e chiamate illimitate, costa 25,90 euro al mese per 12 mesi e in seguito 39,90 euro.

Con Sky TV nel pacchetto gli stessi importi valgono per 18 mesi anziché 12, canoni a regime identici. L’opzione Voce Unlimited per chiamare senza limiti fissi e mobili nazionali è gratuita per tutta la durata della promozione, poi 5 euro al mese. L’opzione Ultra Wifi, che porta a casa un dispositivo Sky Wifi Spot in comodato d’uso, costa 5 euro al mese con 50 euro di attivazione, a volte azzerati in promozione. Il costo di attivazione della linea fissa, invece, è sempre gratuito al posto dei 49 euro standard.

Facendo due conti, Sky Wifi più Sky Mobile Ultra significa 29,90 euro al mese complessivi per un anno. Con l’aggiunta di Sky TV si può arrivare a 35,90 euro al mese per 18 mesi, somma di 20,90 euro di fibra, 9 euro di Sky TV e 6 euro dell’offerta mobile.

Giga illimitati, buono Amazon e velocità

Sky Mobile Ultra include minuti illimitati, 200 SMS e 250 Giga in 5G. Chi è già cliente Sky o attiva in convergenza riceve gratis l’opzione Giga Unlimited, con traffico illimitato al posto dei 250 Giga. Le Condizioni Generali fissano in 600 Giga mensili la soglia di uso corretto e personale. L’opzione resta legata al mantenimento di Sky Wifi: se la fibra viene cessata, si torna al bundle base. L’attivazione della SIM o eSIM costa 10 euro una tantum.

Per i già clienti Sky TV prosegue intanto la promozione con buono Amazon da 100 euro in omaggio, attiva dal 21 al 27 Settembre 2026. Da oggi si può abbinare anche Sky Mobile Ultra, con Giga illimitati e primi 6 mesi gratis: i due servizi di connettività vengono 20,90 euro al mese per sei mesi, poi 29,90 euro complessivi.

Sul fronte tecnico, la Fibra FTTH su rete Open Fiber, Fastweb e FiberCop arriva fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload, comprese le Aree Bianche. In FTTC si scende a 200 Mbps o 100 Mbps in download con 20 Mbps in upload. Dal 3 Dicembre 2024 le nuove attivazioni ricevono il modem Sky Wifi Hub con Wi-Fi 6, bianco e con un solo LED frontale.

Fonte: TecnoAndroid