Samsung UE65M80 crolla a 588 euro: minimo storico su Amazon

Sotto i 600 euro per un 65 pollici Mini LED con un comparto gaming serio sembrava roba da sognatori, e invece Samsung UE65M80 è finito a 588 euro su Amazon, il prezzo più basso mai visto per questo modello. Il listino ufficiale parla di 899 euro, quindi lo sconto vale 331 euro pieni, cioè il 37%. Un televisore che di norma sta nella fascia d’ingresso dei Mini LED ma che porta con sé un processore dedicato all’intelligenza artificiale e un refresh rate che arriva fino a 144Hz, numeri che di solito appartengono a categorie più costose.

Il pannello è un LCD VA da 65 pollici con retroilluminazione Mini LED full array. Va detto con onestà: rispetto ai Neo QLED della gamma alta manca il local dimming vero e proprio, e questo si sente sui neri, che non scendono così in profondità. Per l’uso quotidiano resta un compromesso digeribile, e l’esperienza complessiva non ne esce rovinata.

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Cosa c’è dentro Samsung UE65M80 tra intelligenza artificiale e gaming

A muovere immagine e audio ci pensa il processore NQ4 AI Gen2, che lavora su 20 reti neurali per intervenire in tempo reale su chiarezza, texture e contrasto. Il vantaggio più concreto si vede sui contenuti che non arrivano già in 4K nativo, dove l’upscaling fa gran parte del lavoro sporco. È uno degli esempi più tangibili di intelligenza artificiale applicata al televisore di casa, senza troppi giri di parole nelle brochure.

Il vero terreno di caccia di questo modello, però, è il gaming. Motion Xcelerator 144Hz per tenere il gameplay fluido, supporto VRR e 4K a 120Hz per le console di ultima generazione come Xbox e PS5, compatibilità con 4K a 144Hz e 2K a 240Hz per chi gioca da PC con una scheda video dedicata. In più c’è il Gaming Hub integrato, che permette di accedere alle piattaforme cloud anche senza avere una console collegata.

Sul fronte contenuti si aggiunge l’AI Football Mode, pensata per ottimizzare colori e gestione del movimento durante le partite, affiancata dalla tecnologia audio OTS Lite che restituisce un suono tridimensionale seguendo l’azione sullo schermo. Il design MetalStream, ispirato all’ingegneria aeronautica, tiene il profilo sottile e ordinato. Il Vision AI Companion, invece, risponde su contenuti, outfit o locali nelle vicinanze, il tutto orchestrato dal sistema operativo One UI Tizen.

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L’offerta su Amazon: minimo storico a 568 euro

Il conto è semplice: da 899 euro di listino si scende a 588 euro, con uno sconto del 37% e un risparmio secco di 331 euro. Non era mai stato così basso, e per chi cerca un Mini LED con prestazioni gaming avanzate senza spendere cifre da fascia premium la finestra è di quelle che vale la pena guardare da vicino. La disponibilità è limitata, e su offerte di questo tipo il prezzo tende a risalire in fretta una volta esaurite le scorte a magazzino. Chi ha già in testa il progetto di rinnovare il televisore del salotto, magari con un occhio alla console appena comprata, ha davanti un’occasione che difficilmente si ripete con gli stessi numeri.

Riassumendo le caratteristiche principali di Samsung UE65M80HAUXZT: diagonale da 65 pollici, risoluzione 4K, retroilluminazione Mini LED full array, processore NQ4 AI Gen2 con 20 reti neurali, refresh rate fino a 144Hz con Motion Xcelerator, supporto VRR, Gaming Hub, AI Football Mode, audio OTS Lite, design MetalStream, Vision AI Companion e sistema operativo One UI Tizen.