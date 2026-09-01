Intelligenza artificiale in sala operatoria: primo intervento al cervello

Un intervento al cervello guidato dall’intelligenza artificiale è stato portato a termine con successo, e la notizia arriva dal National Hospital for Neurology and Neurosurgery di Londra, dove un sistema di visione artificiale ha lavorato fianco a fianco con l’équipe chirurgica mentre veniva rimosso un tumore dell’ipofisi. Non un esperimento su manichini o simulazioni al computer, ma una sala operatoria vera, con un paziente vero e un margine di errore che, in quella zona del corpo, si misura in millimetri.

Chi lavora in neurochirurgia lo sa bene, e chi non ci lavora può intuirlo lo stesso. Il cervello è la parte più complessa e delicata su cui mettere le mani, e pochi millimetri possono separare un’operazione riuscita da conseguenze gravissime e permanenti. Il problema, poi, non è soltanto la precisione del gesto. È il riconoscimento di quello che si sta guardando.

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Perché la visione artificiale cambia le carte in tavola

Nel campo visivo di un endoscopio, durante un intervento del genere, possono affacciarsi contemporaneamente strutture completamente diverse tra loro per funzione e per rischio. Nervi ottici, grandi vasi sanguigni, tessuti fragilissimi. Tutto nello stesso fotogramma, spesso con confini poco netti, con il sangue che sporca l’immagine e con la fatica di ore di concentrazione che pesa sull’occhio umano. L’uomo ha i suoi limiti, ed è esattamente lì che un sistema addestrato a leggere immagini può fare la differenza.

L’idea di fondo è semplice da spiegare, molto meno da realizzare. Il software analizza in tempo reale il flusso video che arriva dall’endoscopio e segnala al chirurgo le strutture anatomiche più pericolose, quelle che assolutamente non vanno toccate. Una specie di secondo paio di occhi, più sensibile, che non si stanca e che non perde il filo dopo la terza ora di intervento. Non prende decisioni al posto del medico, non muove strumenti, non taglia. Guarda e avvisa.

Un tumore dell’ipofisi come banco di prova

La scelta del contesto non è casuale. La rimozione di un tumore dell’ipofisi per via endoscopica è una procedura in cui il chirurgo lavora in uno spazio strettissimo, guidato quasi esclusivamente da ciò che vede sullo schermo. Nessuna visione diretta, nessuna possibilità di allargare il campo con un gesto della mano. Solo l’immagine dell’endoscopio, quella che il sistema di AI in sala operatoria ha imparato a interpretare.

In quel contesto, avere un supporto che identifica al volo un vaso sanguigno o il decorso di un nervo ottico significa ridurre uno dei rischi più concreti di tutta la procedura. Non si tratta di velocizzare l’intervento, ma di renderlo più sicuro nei momenti in cui l’anatomia si fa ambigua e la memoria visiva del chirurgo, per quanto allenata, può vacillare.

Un supporto, non un sostituto

Il punto su cui vale la pena insistere è il ruolo che questa tecnologia si ritaglia. La chirurgia assistita dall’intelligenza artificiale non punta a togliere il bisturi dalle mani dei medici, almeno non in questa forma. Funziona come un livello aggiuntivo di controllo, sovrapposto a quello che il chirurgo già fa, con l’obiettivo di intercettare l’errore prima che diventi irreversibile.

Il caso di Londra è interessante proprio perché mostra la tecnologia in condizioni reali, dentro un’operazione complessa e con un sistema di riconoscimento anatomico capace di stare al passo con i tempi della sala operatoria. Nessun ritardo, nessuna elaborazione differita. L’analisi arriva mentre l’intervento è in corso, che poi è l’unico momento in cui serve davvero.