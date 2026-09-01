Mummie in vendita online, il pericolo nascosto nei pacchi

Chi pensava che la maledizione della mummia fosse solo un’invenzione del cinema dovrà ricredersi, perché il commercio di mummie umane online sta creando un problema sanitario concreto. Non spiriti vendicativi, ma muffe, spore e agenti patogeni che si annidano da secoli nelle tombe antiche e che finiscono, insieme ai resti, dentro pacchi spediti a privati cittadini. Un gruppo di ricercatori ha passato al setaccio 128 annunci e inserzioni d’asta dedicati a resti mummificati, umani e animali, scoprendo un mercato più vivace di quanto si potrebbe immaginare.

Il punto non è tanto il gusto macabro di chi compra, quanto la totale assenza di cautele. I resti mummificati vengono trattati come oggetti da collezione qualsiasi, fotografati sul tavolo di casa, imballati e consegnati come fosse un vaso o una statuetta. Solo che un vaso non ha ospitato per millenni colonie di microrganismi in ambienti chiusi, umidi e privi di luce.

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Perché le mummie possono essere pericolose davvero

Le muffe sono il sospetto principale. Gli ambienti sepolcrali, sigillati per lunghissimi periodi, sono il posto ideale perché certe specie fungine si sviluppino senza disturbo e restino vitali per un tempo sorprendentemente lungo. Quando un reperto viene aperto, spostato, spolverato o semplicemente maneggiato a mani nude, quelle spore tornano in circolazione nell’aria. Chi le respira, in particolare persone con difese immunitarie fragili o problemi respiratori, può ritrovarsi con guai seri.

A questo si aggiungono altri agenti patogeni che possono sopravvivere nei tessuti conservati. È esattamente da qui che nasce la leggenda della maledizione: archeologi e visitatori che si ammalavano dopo essere entrati in tombe rimaste chiuse per secoli non erano vittime di antichi incantesimi, ma di ciò che quell’aria stagnante conteneva. La differenza è che nei musei e nei laboratori esistono protocolli precisi, dispositivi di protezione, sistemi di ventilazione e personale formato. Nel salotto di un collezionista privato non c’è nulla di tutto questo.

Un mercato che viaggia senza regole

L’analisi dei 128 annunci racconta un commercio online in cui le informazioni sulla provenienza sono spesso vaghe o assenti, e in cui gli avvertimenti sanitari semplicemente non compaiono. Nessuna indicazione su come conservare il reperto, nessuna raccomandazione sull’uso di guanti o mascherine, nessun cenno al fatto che quell’oggetto abbia una storia biologica ancora attiva. Il venditore incassa, l’acquirente espone il pezzo su una mensola, e il rischio resta sospeso a mezz’aria.

Non si parla soltanto di mummie umane. Anche i resti animali mummificati circolano con la stessa facilità e pongono problemi analoghi, perché il meccanismo di conservazione e contaminazione è lo stesso. La cosa curiosa, e insieme inquietante, è che l’intero fenomeno si muove in una zona grigia dove il fascino per l’antico prevale su qualsiasi valutazione di sicurezza.