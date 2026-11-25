Samsung starebbe lavorando a un profondo rinnovamento della Now Bar con One UI 9.5, e il risultato finale ricorderebbe parecchio la Dynamic Island di iPhone. Le notifiche live dei Galaxy, quindi, potrebbero presto cambiare aspetto e posizione sullo schermo, avvicinandosi in modo piuttosto evidente alla soluzione scelta da Apple ormai da qualche generazione.

La prima beta di One UI 9.5 è arrivata la scorsa settimana e ha portato con sé diverse novità, tra cui il blocco nativo delle app sui telefoni Galaxy e controlli della fotocamera migliorati. Nel frattempo una nuova indiscrezione ha svelato che il colosso coreano potrebbe ridisegnare la barra delle attività per renderla molto simile all’isola dinamica degli smartphone di Cupertino.

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La funzione è comparsa per la prima volta con One UI 7 e consente di tenere d’occhio direttamente dalla barra di stato le attività in corso, come la riproduzione musicale, i timer, la navigazione e gli aggiornamenti sportivi. Sul piano pratico offre già buona parte di quanto garantisce la Dynamic Island, ma finora Samsung aveva seguito una strada un po’ diversa per quanto riguarda il design. Una scelta che però potrebbe essere rivista a breve.

Notifiche live attorno alla fotocamera e nuovi gesti

Stando alle informazioni trapelate, Samsung sta testando una versione rivista delle notifiche live che avvolge la fotocamera frontale, proprio come accade su iPhone. La novità è emersa da una versione software di One UI 9.5 destinata alla futura serie Galaxy S27, visto che nella beta attualmente disponibile non c’è alcuna traccia di questo cambiamento.

Oggi le notifiche in tempo reale si presentano come un piccolo indicatore a forma di pillola posizionato accanto all’orologio, sul lato sinistro della barra di stato. Con il nuovo design traslocherebbero invece al centro dello schermo, tutto intorno al foro della fotocamera. Resterà comunque possibile toccare la pillola per espanderla e accedere a informazioni e controlli aggiuntivi, quindi da questo punto di vista l’esperienza non cambierebbe granché.

A cambiare sarebbe piuttosto il modo di passare da un’attività all’altra quando ce ne sono diverse attive nello stesso momento. Anziché scorrere verso l’alto o verso il basso basterà far scorrere il dito verso destra o verso sinistra sulla pillola, esattamente come avviene sul telefono di Apple. Un dettaglio piccolo, certo, ma che rende la somiglianza ancora più marcata anche nell’uso di tutti i giorni.

Moment Effects e le altre somiglianze con Apple

Per la Now Bar rinnovata Samsung starebbe preparando anche una funzione chiamata Moment Effects, pensata per aggiungere animazioni alle notifiche live. Secondo quanto emerso, al momento riguarda soltanto lo sport e mostra un’animazione quando la squadra del cuore segna o porta a casa una partita. Non è escluso però che in futuro l’azienda decida di estenderla ad altre app e attività.

Le notifiche in tempo reale non sarebbero comunque l’unico ambito in cui Samsung sembra guardare in direzione di Cupertino. Indiscrezioni precedenti indicano che il produttore coreano starebbe adottando anche un modulo fotografico orizzontale in stile iPhone per il prossimo Galaxy S27 Ultra, a conferma di una certa vicinanza stilistica tra i due marchi.

Per ora il nuovo aspetto delle notifiche live dovrebbe debuttare insieme alla serie Galaxy S27 all’inizio del 2027, per poi approdare sui modelli Galaxy meno recenti attraverso l’aggiornamento stabile di One UI 9.5.

Fonte: TecnoAndroid