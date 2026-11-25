MacBook Neo 2 ha finalmente una finestra di lancio più definita. Stando a Mark Gurman, il nuovo portatile economico di Apple, identificato internamente con il nome in codice J701, dovrebbe debuttare nella primavera del 2027, in concomitanza con l’arrivo di iOS 27.4 tra febbraio e marzo. Il cuore dell’aggiornamento sarebbe quasi interamente concentrato sul processore, che rappresenta di fatto la novità principale di questa seconda generazione.

Dal chip A18 Pro all’A19 Pro, con più memoria a bordo

MacBook Neo di prima generazione monta oggi il chip A18 Pro. Il successore dovrebbe invece adottare il più recente A19 Pro, portando con sé 12 GB di memoria, prestazioni superiori e una grafica più capace. Proprio la RAM è il dettaglio più interessante dell’intera operazione, dato che il modello attualmente in commercio si ferma a 8 GB di memoria unificata. Il salto quindi è netto sul fronte della dotazione, mentre per il resto il portatile non dovrebbe cambiare in modo sostanziale.

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Su un aspetto però Gurman è molto chiaro. Chi possiede già MacBook Neo non avrebbe alcun motivo valido per passare alla nuova versione. Il rinnovo servirebbe soprattutto ad Apple, che potrà contare su un ulteriore ciclo di marketing con cui sostenere le vendite dei Mac per tutto il 2027. Una scelta più commerciale che tecnica, insomma, pensata per mantenere alta l’attenzione sul prodotto lungo tutto l’anno.

Aggiornamenti annuali e colori che cambiano spesso

Il vero cambio di passo riguarda la strategia complessiva. Apple avrebbe inserito il suo portatile più accessibile in un ciclo di aggiornamento annuale, esattamente come succede per MacBook Air e MacBook Pro. Non più dunque un esperimento da riprendere quando capita, ma una linea stabile all’interno della gamma Mac. L’obiettivo dichiarato è presidiare la fascia bassa del mercato, quella occupata dai PC Windows economici e dai Chromebook, dove finora la Mela non aveva una presenza così strutturata.

Anche l’estetica avrà il suo peso. Sempre secondo Gurman, l’azienda intende rinnovare con una certa frequenza le colorazioni del laptop. Oggi il modello è disponibile nelle tinte Argento, Indaco, Rosa pastello e Giallo agrume, e non si esclude che una nuova tavolozza compaia già con MacBook Neo 2. Al momento, comunque, non circolano indicazioni precise sulle tonalità che potrebbero arrivare.

Le aspettative di Apple e i prezzi del modello attuale

Le ambizioni del colosso californiano sono decisamente alte. Stando a quanto emerso dalla filiera produttiva, Apple avrebbe chiesto ai fornitori volumi per il 2027 pari a circa il doppio di quelli del 2026. MacBook Neo 2 sarebbe inoltre tra i primi prodotti dell’anno, affiancato da iPhone 18e e dall’iPad base aggiornato, in quella che si preannuncia come una partenza piuttosto intensa per il calendario dell’azienda.

Per chi non vuole aspettare fino alla primavera, MacBook Neo da 13 pollici con chip A18 Pro è già acquistabile. La versione con 256 GB di archiviazione SSD in colorazione Indaco parte da 799 euro, mentre quella con 512 GB, Touch ID e finitura Argento costa 899 euro. Entrambe le configurazioni offrono display Liquid Retina, videocamera FaceTime HD a 1080p e sono progettate per sfruttare Apple Intelligence.

Fonte: TecnoAndroid