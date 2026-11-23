Apple starebbe valutando un modo per rendere più ricca la schermata di blocco di iPhone Duo, aggiungendo un secondo spazio dedicato ai widget accanto a quello che gli utenti conoscono già. L’indizio arriva da un’interfaccia sperimentale individuata dal leaker conosciuto come pdfu, che il 22 novembre 2026 ha condiviso i dettagli di un layout mai rilasciato e provato internamente dall’azienda.

Il concetto è piuttosto semplice, eppure potrebbe cambiare il modo in cui si guarda il telefono durante la giornata. Invece di fermarsi alla classica fila di elementi in basso, la schermata di blocco di iPhone Duo sarebbe in grado di ospitare i widget in due zone distinte, così da offrire un numero maggiore di informazioni tutte insieme. Non si tratterebbe quindi di spostare qualcosa da una parte all’altra ma di sommare due aree diverse.

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Come funziona la Complication Column

La novità ha anche un nome preciso, cioè Complication Column. In pratica il layout inedito aggiunge una coppia di widget circolari disposti in verticale sul lato destro del display. Il punto più interessante, stando a quanto spiegato da pdfu, è che questa colonna può essere usata insieme alla fila inferiore già esistente e non al suo posto. Chi possiede iPhone Duo avrebbe così a disposizione più dati da consultare senza rinunciare a quelli che già si trovano in basso.

Il leaker ha descritto la scoperta con parole molto dirette, spiegando che Apple ha testato una “complication column” per la schermata di blocco di iPhone Duo e che questa colonna accoglie due widget circolari lungo il bordo destro. Una descrizione asciutta che però rende bene l’idea di quanto lo spazio a disposizione sarebbe sfruttato meglio rispetto a oggi.

Anche la posizione è stata studiata con una certa attenzione. La nuova area si colloca sopra le scorciatoie personalizzabili che di solito sono assegnate alla torcia e alla fotocamera. Gli indicatori dello stato della rete restano invece più in alto, e i due elementi circolari vanno a occupare proprio lo spazio intermedio che finora rimaneva libero. Una sistemazione che sulla schermata di blocco non sembra togliere nulla agli elementi già presenti, ma riempie una porzione dello schermo poco utilizzata.

Una funzione ancora nascosta in iOS 27.1

Per il momento la colonna di widget è disattivata e non può essere abilitata dagli utenti. Secondo pdfu la funzione è gestita da un’impostazione interna chiamata SpringBoard/Ionic, un interruttore che resta quindi nelle mani di Apple e non compare tra le opzioni normalmente accessibili.

La prima traccia della Complication Column è stata individuata in iOS 27.1, ed è lì che il codice relativo a questo nuovo layout è emerso per la prima volta. Da allora però non sono state notate ulteriori modifiche, segno che il lavoro su questa parte del sistema non ha mostrato progressi visibili nelle versioni successive.

Proprio questa assenza di aggiornamenti rende difficile capire le reali intenzioni dell’azienda. Non è chiaro se Apple stia ancora portando avanti lo sviluppo dei nuovi widget per la schermata di blocco di iPhone Duo oppure se abbia in programma di renderli disponibili in futuro.

Fonte: TecnoAndroid