Correre una mezza maratona significa prepararsi per settimane, controllare i propri progressi e affrontare ogni chilometro con un obiettivo preciso. Alla Powerade Milano Half Marathon 2026, Samsung ha portato proprio in questo contesto il proprio ecosistema tecnologico, partecipando alla manifestazione come Official Partner e mettendo al centro i dispositivi Galaxy dedicati allo sport.

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che guarda al 2027, quando l’azienda intende rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mondo del running. Il legame tra tecnologia e attività fisica passa attraverso strumenti per il monitoraggio delle prestazioni, occasioni di incontro e soluzioni pensate per accompagnare gli utenti anche nella quotidianità. Tra i protagonisti dell’evento c’è stato il Samsung Galaxy Running Club, la community dedicata agli appassionati di corsa. Durante la manifestazione, i visitatori dell’Expo Village hanno potuto conoscere le attività del gruppo e informarsi sugli appuntamenti settimanali. Alcuni membri del Club hanno partecipato direttamente alle competizioni, prendendo parte sia alla 10 km sia alla mezza maratona da 21 km.

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Galaxy Watch9 e Watch Ultra2 al polso dei runner

Una parte importante della presenza Samsung è stata dedicata a Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra2, due smartwatch che i partecipanti hanno potuto provare anche durante la gara. L’iniziativa ha permesso di testare sul campo le funzionalità dell’ecosistema Galaxy dedicate all’attività fisica e al benessere.

I dispositivi consentono di controllare diversi parametri durante la corsa, tra cui distanza percorsa, ritmo e frequenza cardiaca. Le informazioni raccolte permettono poi di analizzare i risultati della sessione e seguire l’evoluzione delle proprie prestazioni nel tempo. L’offerta comprende strumenti per il fitness, coaching personalizzato e monitoraggio della salute, con funzionalità pensate per accompagnare sia chi corre occasionalmente sia gli utenti più assidui. L’esperienza alla Milano Half Marathon ha rappresentato quindi un’occasione per mostrare come gli smartwatch possano entrare concretamente nella preparazione e nella gestione degli allenamenti.

Il Victory Selfie arriva anche alla Milano Half Marathon

Credits: TecnoAndroid

Dalle celebrazioni olimpiche alle competizioni di running, Samsung ha riproposto anche a Milano il Victory Selfie, il gesto ormai associato ai momenti di festa degli atleti che utilizzano uno smartphone Galaxy per immortalare il proprio risultato. Dopo le esperienze di Parigi 2024 e Milano Cortina 2026, l’iniziativa è arrivata alla Powerade Milano Half Marathon. Al traguardo, i vincitori hanno potuto scattare il proprio selfie celebrativo utilizzando Galaxy Z Fold8, portando così anche nel mondo della corsa un format già visto durante i grandi appuntamenti sportivi internazionali.

La presenza del marchio ha coinvolto anche l’Expo Village, dove una photo opportunity realizzata con Galaxy S26 Ultra ha permesso ai visitatori di scattare e condividere un ricordo della giornata. Lungo il percorso era presente un punto di tifo dedicato al Samsung Galaxy Running Club, pensato per sostenere i partecipanti nella parte finale della gara. Samsung ha inoltre affiancato l’organizzazione con il cronometro ufficiale all’arrivo, che ha scandito i tempi dei runner.

Un progetto che proseguirà nel 2027

La partecipazione alla Powerade Milano Half Marathon rappresenta una tappa del percorso con cui Samsung intende consolidare il rapporto tra ecosistema Galaxy e running. Gli smartwatch, le iniziative dedicate alla community e le esperienze legate agli smartphone sono stati i diversi elementi di una presenza che ha accompagnato i partecipanti prima, durante e dopo la competizione. Il progetto proseguirà nel 2027, con una maggiore attenzione allo sport e alla corsa, attraverso attività che uniranno dispositivi tecnologici, allenamento e momenti di condivisione.

Fonte: TecnoAndroid