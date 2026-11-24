Sconti su tutta la gamma GEEKOM, dall'Air12 a 265 euro fino all'A9 Mega con Ryzen AI Max+: ecco i Mini PC da comprare adesso, con codici e prezzi su store ufficiale e Amazon validi fino al 30 novembre.

Il Black Friday GEEKOM è partito e quest’anno lo sconto tocca tutta la gamma, dai modelli da ufficio che costano meno di un buon monitor fino alle mini workstation pensate per l’intelligenza artificiale in locale. Ho passato in rassegna i listini e selezionato le offerte sui Mini PC GEEKOM che secondo me valgono davvero la spesa, con sconti fino al 30% tra store ufficiale e Amazon.

Se volete dare subito un’occhiata a tutta la promozione, questo è il negozio GEEKOM Black Friday su Amazon, mentre sullo store ufficiale trovate la pagina Black Friday di GEEKOM.

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Due cose da sapere prima di cominciare. Su Amazon non serve alcun codice coupon: i prezzi scontati sono attivi in automatico dal 19 novembre e restano validi fino al 30 novembre, giorno del Cyber Monday. Sullo store GEEKOM, invece, per due modelli bisogna inserire un codice al checkout per ottenere il prezzo più basso. Vi segnalo tutto modello per modello.

Le offerte in sintesi

Modello Configurazione Prezzo di listino Store GEEKOM Amazon GEEKOM IT13 MAX Intel Core Ultra 9 185H, 24GB + 512GB 849 € 649 € con codice TECIT13M 779 € GEEKOM A5 2027 Edition AMD Ryzen 7 7730U, 16GB + 500GB 619 € 519 € 521 € GEEKOM IT15 Intel Core Ultra 9 285H, 32GB + 1TB 1.399 € 1.119 € 1.234 € GEEKOM A9 Mega AMD Ryzen AI Max+ 388, 64GB + 2TB 2.499 € 2.109 € 2.222 € GEEKOM Air12 Intel Pentium Gold 7505, 8GB + 256GB 329 € 269 € 265 € GEEKOM A5 PRO AMD Ryzen 5 7530U, 16GB + 1TB 589 € 449 € con codice TECA5PRO 521 €

GEEKOM IT13 MAX: il miglior rapporto qualità-prezzo con il codice TECIT13M

Parto dal modello che conosco meglio, perché l’ho recensito a luglio e da allora ci torno spesso quando qualcuno mi chiede un mini PC potente senza spendere cifre da workstation. Dentro c’è l’Intel Core Ultra 9 185H della famiglia Meteor Lake, con grafica Intel Arc integrata e TDP da 45 W che può salire fino a 55 W, abbinato a 24GB di LPDDR5 e a un SSD da 512GB.

La memoria è saldata sulla scheda, quindi i 24GB sono quelli che vi tenete: per l’uso da ufficio, la programmazione e il montaggio leggero bastano e avanzano. Lo spazio di archiviazione invece si espande, con uno slot M.2 2280 PCIe 4.0 fino a 4TB e un secondo slot M.2 2242 SATA. Sul fronte porte è uno dei più completi della gamma: due USB4, due HDMI 2.0, quattro USB-A sul frontale, lettore SD e soprattutto doppia Ethernet da 2,5 Gbps, comoda se lo usate come piccolo server domestico.

Sullo store ufficiale passa da 849 a 649 euro con il codice TECIT13M, 200 euro in meno, mentre su Amazon si trova a 779 euro senza codice. La differenza è netta e qui conviene lo store GEEKOM.

Acquista IT13 MAX sullo store GEEKOM a 649 € (codice TECIT13M)

Acquista IT13 MAX su Amazon a 779 €

GEEKOM A5 PRO: il prezzo più basso per 1TB di SSD

Se il budget è sotto i 500 euro, l’A5 PRO è l’offerta che vi consiglierei senza troppi giri di parole. Monta un AMD Ryzen 5 7530U a 6 core e 12 thread con grafica Radeon integrata, 16GB di RAM e un SSD da 1TB, in uno chassis di appena 112 mm per lato e poco più di 400 grammi.

Mi piace perché lascia spazio per crescere: la RAM è DDR4 su slot SO-DIMM e arriva fino a 64GB, e oltre allo slot M.2 2280 NVMe c’è un secondo alloggiamento M.2 2242 SATA. Completano il quadro due HDMI 2.0, due USB-C 3.2 Gen 2, Ethernet a 2,5 Gbps, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Per ufficio, studio, smart working e multimedia in salotto è perfetto.

Con il codice TECA5PRO sullo store ufficiale scende da 589 a 449 euro, quindi 140 euro di sconto. Su Amazon lo trovate a 521 euro, anche qui conviene passare dal sito GEEKOM.

Acquista A5 PRO sullo store GEEKOM a 449 € (codice TECA5PRO)

Acquista A5 PRO su Amazon a 521 €

GEEKOM A5 2027 Edition: otto core e quattro monitor

Un gradino sopra c’è l’A5 2027 Edition, che sale al Ryzen 7 7730U a 8 core e 16 thread con 16GB di RAM e SSD da 500GB. GEEKOM lo propone come macchina da produttività continua: supporta fino a quattro display, ha Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, sei porte USB e lettore di schede SD, e usa il sistema di raffreddamento IceBlast 3.0 con una modalità silenziosa da 15 W.

È la scelta giusta per chi lavora con tanti fogli Excel, decine di schede del browser e videochiamate aperte insieme, o per chi vuole una postazione multi monitor per trading e programmazione. Rispetto all’A5 PRO avete due core in più ma metà dello spazio di archiviazione, quindi valutate cosa vi serve davvero.

Il prezzo è praticamente allineato sui due canali: 519 euro sullo store GEEKOM (da 619) e 521 euro su Amazon. Qui scegliete in base al negozio che preferite per spedizione e assistenza.

Acquista A5 2027 Edition sullo store GEEKOM a 519 €

Acquista A5 2027 Edition su Amazon a 521 €

GEEKOM IT15: la mini workstation Intel con 32GB e 1TB

L’IT15 è il passo successivo rispetto all’IT13 MAX, con lo stesso chassis compatto da 135,5 × 115,5 mm ma un processore di generazione più recente. Parliamo dell’Intel Core Ultra 9 285H a 16 core con frequenza fino a 5,4 GHz e grafica Intel Arc 140T, che nel montaggio video e nelle applicazioni accelerate dall’AI fa una differenza concreta.

Arriva con 32GB di DDR5 e SSD da 1TB, e a differenza dell’IT13 MAX la RAM è su slot SO-DIMM, espandibile fino a 64GB. Ci sono due USB4 (una con alimentazione in ingresso), due HDMI 2.0, Ethernet a 2,5 Gbps e lettore SD 4.0. Se fate editing con DaVinci Resolve o Premiere, sviluppo software o lavorate con più macchine virtuali, è la configurazione che consiglio in questo Black Friday.

Sullo store GEEKOM scende da 1.399 a 1.119 euro, il 20% in meno, mentre su Amazon costa 1.234 euro.

Acquista IT15 sullo store GEEKOM a 1.119 €

Acquista IT15 su Amazon a 1.234 €

GEEKOM A9 Mega: AI in locale e 10GbE per chi pretende il massimo

Poi c’è l’A9 Mega, che con un mini PC tradizionale ha poco da spartire. Nella versione in offerta monta l’AMD Ryzen AI Max+ 388 a 8 core e 16 thread con la potente grafica integrata Radeon 8060S e 64GB di LPDDR5X a memoria unificata, condivisa tra CPU e GPU. Secondo GEEKOM la piattaforma arriva fino a 118 TOPS complessivi, numeri che permettono di far girare modelli linguistici in locale senza appoggiarsi al cloud.

La dotazione è da workstation: SSD da 2TB, due slot M.2 2280 PCIe 4.0 con supporto RAID 0/1 fino a 8TB complessivi, USB4 a 40 Gbps, due HDMI 2.1 FRL con uscita fino a 8K a 60 Hz e una porta Ethernet da 10 Gbps. Su quest’ultima mi soffermo, perché avendo in casa un NAS collegato a 10GbE so bene quanto cambia la vita quando si spostano progetti video pesanti in rete.

È un acquisto impegnativo, ma lo sconto è il più consistente in valore assoluto: da 2.499 a 2.109 euro sullo store GEEKOM, cioè 390 euro risparmiati. Su Amazon è a 2.222 euro.

Acquista A9 Mega sullo store GEEKOM a 2.109 €

Acquista A9 Mega su Amazon a 2.222 €

GEEKOM Air12: il mini PC da ufficio a meno di 270 euro

Chiudo con il più economico, che ho provato a settembre proprio in questa versione con Intel Pentium Gold 7505. È un processore a 2 core e 4 thread fino a 3,5 GHz con TDP di 15 W, abbinato qui a 8GB di RAM e SSD da 256GB: non chiedetegli editing video o giochi, ma per navigazione, posta, documenti, streaming e didattica fa il suo lavoro consumando pochissimo.

Il punto forte è la versatilità delle uscite video: HDMI 2.0, Mini DisplayPort 1.4 e una USB-C con DisplayPort Alt Mode, per un totale di tre monitor collegabili. Lo vedo bene dietro un monitor in ufficio, in un punto cassa o come PC per i ragazzi.

È l’unico caso in cui Amazon conviene leggermente: lo trovate a 265 euro, contro i 269 euro dello store GEEKOM (da 329).

Acquista Air12 su Amazon a 265 €

Acquista Air12 sullo store GEEKOM a 269 €

Quale Mini PC GEEKOM scegliere al Black Friday

Se dovessi riassumere in poche righe: per ufficio e studio con budget ridotto prenderei l’Air12, per un PC di casa completo e longevo l’A5 PRO con il suo terabyte a 449 euro, per chi lavora su più monitor l’A5 2027 Edition. Chi cerca potenza vera ha due strade: l’IT13 MAX a 649 euro è il miglior rapporto qualità-prezzo della promozione, l’IT15 è la scelta per chi vuole 32GB espandibili e una CPU più moderna. L’A9 Mega resta per professionisti, creativi e chi vuole sperimentare con l’AI in locale.

Ricordate che i prezzi Amazon dipendono dalla disponibilità di magazzino e possono variare leggermente nel corso della promozione, che in ogni caso termina il 30 novembre. Il consiglio è di non aspettare l’ultimo giorno.

Tutti gli altri modelli in sconto li trovate nel negozio GEEKOM Black Friday su Amazon e sulla pagina Black Friday dello store ufficiale GEEKOM.

Fonte: TecnoAndroid