La chiusura di BioWare è diventata in poche ore uno dei temi più discussi nel mondo dei videogiochi, anche perché a puntare il dito contro Electronic Arts è stato qualcuno che quello studio lo conosce bene dall’interno. Si tratta di Mark Darrah, ex autore di Dragon Age, secondo il quale una parte delle responsabilità per il declino della software house ricadrebbe proprio sul publisher. Il suo è a tutti gli effetti uno sfogo, e arriva in un momento particolarmente delicato per chi ha amato le avventure firmate da questo team.

Lo sfogo di Mark Darrah contro Electronic Arts

Il punto centrale del discorso di Darrah è abbastanza chiaro. Negli ultimi anni lo studio si sarebbe trovato ad affrontare scelte difficili e a lavorare sotto forti pressioni, due elementi che a suo dire avrebbero pesato parecchio sul percorso della squadra. Non si parla quindi di un singolo errore o di un progetto andato storto, ma di un clima complessivo che avrebbe reso sempre più complicato portare avanti il lavoro con serenità.

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Va detto che l’ex sviluppatore non scarica tutta la colpa sul publisher. Parla di una parte delle responsabilità, una sfumatura tutt’altro che secondaria perché lascia intendere che il quadro sia più articolato di quanto possa sembrare a prima vista. Resta però il fatto che una voce così vicina alla storia di Dragon Age abbia deciso di esporsi pubblicamente, e questo da solo basta a dare un certo peso alle sue parole. Il tema delle pressioni dall’alto non è certo una novità quando si parla di grandi aziende del settore, ma sentirlo raccontare da chi ha vissuto quelle dinamiche in prima persona ha un effetto diverso. Più diretto, più concreto. E soprattutto difficile da ignorare per chi segue da anni le vicende dello studio.

BioWare chiude dopo l’acquisizione da parte dell’Arabia Saudita

Per capire perché la notizia abbia colpito così tanto basta guardare a cosa rappresenta BioWare nella storia dell’intrattenimento interattivo. Parliamo di uno degli studi più importanti di sempre, la realtà a cui dobbiamo serie del calibro di Mass Effect e Dragon Age, due saghe che hanno lasciato un segno profondo nel genere dei giochi di ruolo e nel modo stesso di raccontare storie attraverso un videogioco.

Proprio per questo la decisione di Electronic Arts di chiudere definitivamente lo studio ha avuto l’effetto di un fulmine a ciel sereno su buona parte della community. Non si tratta di un ridimensionamento o di una riorganizzazione interna, ma di uno stop vero e proprio per una squadra che per molti giocatori era sinonimo di qualità narrativa.

C’è poi un dettaglio legato alle tempistiche che non è passato inosservato. La chiusura di BioWare è arrivata infatti poco dopo l’acquisizione del publisher da parte del fondo di investimento dell’Arabia Saudita, un passaggio societario di enorme portata che ha cambiato l’assetto proprietario di uno dei colossi dell’industria videoludica.

È in questo contesto che si inseriscono le dichiarazioni di Mark Darrah, le quali aggiungono un tassello in più a una vicenda già molto discussa. Da un lato c’è la fine di uno studio storico, dall’altro il racconto di un ex membro che parla apertamente di scelte complicate e di un peso crescente sulle spalle del team. Due facce della stessa storia che, messe insieme, spiegano perché il nome di BioWare sia tornato al centro dell’attenzione.

L’ultima parola sulla vicenda spetta per ora proprio a Darrah, che indica in Electronic Arts una parte delle responsabilità per il declino dello studio, mentre l’azienda ha già messo la parola fine alla sua storia poco dopo il passaggio sotto il controllo del fondo saudita.

Fonte: TecnoAndroid