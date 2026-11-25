Il 5G ormai compare anche nelle offerte di fascia bassa, eppure quella sigla stampata accanto al canone dice molto meno di quanto sembri. Due tariffe mobile con lo stesso prezzo e la stessa quantità di Giga possono nascondere limiti di velocità massima completamente diversi. E la differenza si sente eccome quando lo smartphone fa da hotspot, quando si guarda uno streaming in alta definizione o quando si scaricano file pesanti. A metterlo nero su bianco è un nuovo osservatorio dedicato alle tariffe, che ha passato al setaccio un paniere di 19 offerte consumer per capire quanto costi davvero navigare senza freni.

Da 30 Mbps a 2 Gbps, lo stesso logo per prestazioni lontanissime

Il quadro che emerge è quello di un mercato tutt’altro che omogeneo. Il campione comprende soltanto offerte 5G con almeno 100 Giga e minuti illimitati, e già qui la forbice è notevole perché la velocità nominale dichiarata parte da un minimo di 30 Mbps e arriva fino a 2 Gbps. Si tratta di un divario superiore a 66 volte, che però non sempre trova riscontro in una differenza di costo altrettanto marcata.

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Le proposte full speed, cioè quelle che toccano i 2 Gbps, rappresentano comunque la maggioranza del paniere con 12 offerte su 19, pari al 63,2%. Le altre si fermano a 30, 60, 250 o 300 Mbps. Il lato positivo è che la massima velocità non è più un lusso per pochi, visto che la soluzione da 2 Gbps più economica dell’intero campione costa appena 6,99 euro al mese. C’è però un dettaglio curioso. Il canone più basso in assoluto, 4,99 euro, appartiene a un’offerta che si ferma a 250 Mbps. Segno che prezzo e Giga, da soli, non bastano per fare una scelta sensata.

Quanto costa davvero la velocità in più

Il confronto più interessante, a pensarci bene, è quello tra le proposte di uno stesso operatore. A parità di Giga inclusi il salto verso il profilo full speed costa pochissimo. Con 150 Giga si passa da 6,95 euro al mese con limite a 60 Mbps a 9,95 euro per la versione da 2 Gbps. Con 250 Giga lo schema si ripete in modo identico, da 8,95 euro a 11,95 euro mensili.

In tutti e due i casi il sovrapprezzo per la velocità massima è di appena 3 euro al mese, ovvero 36 euro all’anno. Una cifra quasi simbolica se si considera che il tetto nominale di banda cresce di oltre 33 volte. E per chi è già cliente dello stesso gestore esiste anche la possibilità di passare al profilo da 2 Gbps aggiungendo soltanto 1,29 euro al mese.

Come scegliere la SIM giusta senza cadere nel tranello

Prima di attivare una nuova SIM conviene guardare oltre il prezzo di listino e verificare sempre la velocità massima nominale, il costo di attivazione e i requisiti di accesso. Un piano economico con banda limitata va benissimo per messaggistica, social network e navigazione di tutti i giorni. Chi invece usa il telefono come hotspot per condividere la connessione, lavora nel cloud o guarda film in 4K farebbe meglio a orientarsi su profili decisamente più rapidi.

Va detto comunque che il valore dichiarato dagli operatori resta un dato teorico. Le prestazioni reali dipendono dalla copertura 5G, dalle frequenze utilizzate, dal dispositivo in uso e dalle condizioni della rete nel punto in cui ci si trova. La vera full speed, insomma, è un traguardo che dipende anche dal contesto in cui lo smartphone viene utilizzato.

Fonte: TecnoAndroid