Apple starebbe preparando un inizio d’anno piuttosto intenso, con una prima tornata di nuovi prodotti attesa tra febbraio e marzo 2027. Nella lista ci sarebbero iPhone 18e, iPhone 18, un iPad di base rinnovato e le nuove versioni di MacBook Neo e MacBook Air. Secondo le indiscrezioni più recenti, si tratterebbe di un pacchetto corposo che toccherebbe quasi tutte le linee principali dell’azienda di Cupertino nel giro di poche settimane.

E non sarebbe finita qui. Per la prima metà del 2027 Apple avrebbe in cantiere anche altri dispositivi, a partire da iPhone Air 2 per arrivare ai nuovi iPad Air e iPad Pro. Questi modelli però non verrebbero mostrati insieme al primo gruppo ma con un secondo lancio separato, previsto un “pochino” più avanti. Tradotto in termini di calendario, la loro presentazione potrebbe cadere verso la fine di marzo oppure slittare ad aprile.

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Cosa aspettarsi da iPhone 18e, iPhone 18 e dal nuovo iPad

Sul fronte smartphone i due modelli della prima ondata sembrano condividere buona parte della scheda tecnica. Tanto iPhone 18e quanto iPhone 18 dovrebbero affidarsi al chip A20, affiancato da 9 GB di RAM, e per entrambi le voci parlano di una batteria capace di garantire una durata maggiore. Una base hardware comune, quindi, che avvicina parecchio il modello più accessibile a quello standard almeno per quanto riguarda processore e memoria.

Passi avanti consistenti sarebbero in arrivo anche per l’iPad di ingresso. Il tablet più economico della gamma dovrebbe adottare il chip A19, con il supporto ad Apple Intelligence che finora era rimasto escluso da questa fascia. A completare il quadro ci sarebbero il chip N1 con compatibilità WiFi 7 e, nelle versioni cellular, il modem C1X progettato in casa e pensato per consumare meno energia.

Per i portatili il discorso si fa più snello ma non meno interessante. MacBook Neo dovrebbe ricevere il chip A19 Pro insieme a 12 GB di RAM, e non è escluso che arrivino anche nuove colorazioni. Su MacBook Air invece le informazioni si limitano al processore, con il debutto del chip M6.

La seconda ondata con iPhone Air 2, iPad Air e iPad Pro

Il gruppo di dispositivi destinato a un annuncio successivo sembra portare con sé le novità più corpose. iPhone Air 2 dovrebbe montare il chip A20 Pro e aggiungere una fotocamera ultragrandangolare, accompagnata da una Dynamic Island di dimensioni ridotte e da un’autonomia migliorata. Sotto la scocca troverebbe posto anche il modem C2 di Apple, con supporto alle reti mmWave negli Stati Uniti e velocità di caricamento dei dati “sensibilmente più elevate” rispetto al modem C1X che equipaggia il modello attuale.

Cambiamenti importanti riguarderebbero poi iPad Air, che passerebbe al chip M5 e adotterebbe per la prima volta un display OLED. Il design dovrebbe diventare più sottile e leggero, mentre tra le possibili aggiunte figura la funzione Acoustic Display, già vista al debutto su iPad mini.

Chiude l’elenco iPad Pro, atteso con un chip M6 oppure M7 a seconda delle indiscrezioni. Il tablet di fascia più alta dovrebbe integrare anche un sistema di raffreddamento a camera di vapore.

Fonte: TecnoAndroid