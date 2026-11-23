Rimanere senza smartphone per una riparazione può diventare un problema, soprattutto quando il dispositivo serve ogni giorno per lavorare e comunicare. Samsung prova a ridurre questo disagio portando l’assistenza direttamente dai clienti, senza richiedere necessariamente una visita presso un centro specializzato. Il servizio di assistenza mobile dell’azienda ha infatti superato 50.000 riparazioni di smartphone e tablet in Europa, raggiungendo 12 mercati.

L’iniziativa è stata avviata 18 mesi fa e si basa su una flotta di furgoni attrezzati come vere e proprie officine mobili. I veicoli raggiungono il luogo concordato con il cliente, che può essere la propria abitazione, l’ufficio o un altro spazio comodo per effettuare l’intervento. Una volta completata la riparazione, il dispositivo viene riconsegnato direttamente al proprietario.I numeri mostrano una crescita significativa del servizio: dalla sua introduzione sono stati effettuati oltre 50.000 interventi, con una media superiore a 90 dispositivi riparati ogni giorno. La maggior parte delle riparazioni degli smartphone viene eseguita direttamente all’interno dei mezzi, evitando così il passaggio attraverso un centro di assistenza tradizionale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Tecnici certificati e ricambi originali Samsung

Il servizio non si limita a offrire un punto di riparazione più vicino al cliente. Gli interventi vengono effettuati da tecnici certificati Samsung, che utilizzano ricambi originali per operare sui dispositivi Galaxy. Anche l’organizzazione della flotta cambia in base alla domanda dei singoli Paesi. In otto mercati europei è presente un furgone dedicato, mentre in un altro ne vengono impiegati due. Nei tre mercati con un volume di richieste più elevato, invece, Samsung utilizza flotte composte da più veicoli. Questa distribuzione permette di adattare la disponibilità del servizio alle necessità locali, mantenendo la possibilità di raggiungere il cliente nel luogo stabilito. Il modello è pensato per ridurre gli spostamenti e rendere più semplice l’accesso all’assistenza, soprattutto per chi ha difficoltà a lasciare il proprio dispositivo presso un centro per diverso tempo.

Soddisfazione dei clienti: il punteggio è 4,98 su 5

Un altro dato comunicato da Samsung riguarda le valutazioni ricevute dagli utenti. Il servizio di assistenza mobile ha ottenuto una media di 4,98 punti su 5, calcolata sulla base di 1.640 recensioni raccolte nei mercati europei coinvolti. Tra gli aspetti apprezzati dai clienti emergono la semplicità della prenotazione online, il rispetto degli orari concordati e la rapidità degli interventi. Una recensione condivisa dall’azienda racconta, ad esempio, l’esperienza di un utente che ha ricevuto il tecnico puntualmente e ha potuto ottenere la riparazione in poco tempo, sottolineando la comodità di non dover raggiungere personalmente un centro assistenza. Il traguardo delle 50.000 riparazioni conferma quindi la diffusione del modello di assistenza mobile Samsung, che in 12 mercati europei affianca i canali tradizionali con interventi direttamente presso il cliente.

Fonte: TecnoAndroid