Il cambio manuale non è soltanto una questione di piacere di guida o di nostalgia per le auto di una volta. Secondo diversi esperti, usare la leva e la frizione tiene in allenamento il cervello, in particolare la corteccia prefrontale, cioè l’area che governa le decisioni e la memoria. La scelta tra trasmissione manuale e cambio automatico resta in buona parte filosofica e dipende dalle esigenze personali e dall’esperienza al volante. La scienza però offre una chiave di lettura che merita attenzione, perché rinunciare ai tre pedali significherebbe attenuare alcune funzioni cognitive. “Tutte le funzioni che non usiamo costantemente sono funzioni che tendiamo a dismettere. È una legge generale”, ha spiegato Anna Maria Giannini, direttrice del Dipartimento di Psicologia della Sapienza di Roma. Il suo commento arriva dopo un report realizzato in Giappone, dove le vetture con trasmissione manuale rappresentano ormai tra l’1 e il 2% delle immatricolazioni.

Perché il cambio manuale fa lavorare il cervello

A studiare da vicino i gesti legati alla leva è stato Ryuta Kawashima, scienziato dell’Università di Tohoku e padre dei videogiochi Brain Training di Nintendo, intervistato da una testata giapponese. Su un’auto con tre pedali bisogna premere la frizione, scegliere il rapporto giusto e dosare l’acceleratore. Questa sequenza richiederebbe un livello di attenzione più alto, proprio perché entra in gioco la corteccia prefrontale, responsabile della memoria di lavoro, dell’attenzione e dei processi decisionali.

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Kawashima ha ripreso le ricerche di neuroimaging. Un’analisi uscita nel 2022 su una rivista scientifica dedicata all’invecchiamento ha messo in relazione il tempo trascorso alla guida con il rischio di demenza, senza però distinguere tra vetture manuali e automatiche. Anche chi guida da anni e ha ormai reso automatici certi movimenti, ha osservato Giannini, “deve anticipare il momento in cui cambiare marcia, scalarla, coordinare frizione, freno e acceleratore”. Secondo la docente lavorano la corteccia motoria e la memoria procedurale. “Sono gesti automatici, ma coinvolgono decisamente la corteccia prefrontale e richiedono uno stato di allerta”, ha aggiunto.

Cosa succede con il cambio automatico e la guida autonoma

Con una trasmissione automatica le marce si inseriscono da sole, senza pedale della frizione e senza alcun intervento del conducente. Si entra così in “una specie di supervisione generale. La corteccia prefrontale si rilassa, come se mettesse anche lei il pilota automatico: ci si distrae più facilmente, si tende a usare il telefono, a farsi prendere dai propri pensieri”. Questo minore sforzo mentale potrebbe sembrare un vantaggio per gli automobilisti stanchi, ma in realtà nasconde un problema serio.

Uno studio pubblicato a marzo 2025 e basato sulla misurazione dell’elettroencefalogramma durante una simulazione di guida indica che chi è al volante di un’auto automatica rischia di più di addormentarsi in autostrada quando è affaticato. Un’altra analisi condotta su un gruppo di 200 over 65 e pubblicata nel 2024 ha evidenziato che gli uomini anziani restano più inclini ai comportamenti a rischio. Diverso il caso del neopatentato che sceglie l’automatico, perché secondo Giannini “può pensare di non dover fare nulla e quindi di poter fare altro”.

Con la guida autonoma il quadro si complica ulteriormente. “Con la guida autonoma la situazione sarà ancora più spinta. Saremo come un passeggero che sta lì in condizioni passive e che deve entrare in azione quando apparentemente serve”, ha sottolineato la direttrice del Dipartimento di Psicologia della Sapienza di Roma. Si tratta di una forma di allerta generale che resta comunque faticosa, perché può generare ansia e attiva aree del cervello ancora diverse.

Fonte: TecnoAndroid