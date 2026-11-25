Google continua a ritoccare le proprie applicazioni e in questi giorni le novità riguardano tre nomi molto noti. Google Telefono porta finalmente la nuova icona a tutti gli utenti del canale stabile, Google Keep nasconde nel codice una funzione ancora in sviluppo e YouTube Music sta ricevendo lato server un rinnovamento piuttosto visibile dell’interfaccia. Sono interventi di peso diverso ma tutti vanno nella stessa direzione, cioè rendere le app più ordinate e comode da usare.

Google Telefono, la nuova icona arriva sul canale stabile

All’inizio di novembre Google ha ufficializzato il restyling delle icone di Telefono, Contatti e Messaggi. Nel caso di Google Telefono il nuovo simbolo era comparso quasi subito per chi utilizza la beta dell’app, con la versione 246. Proprio quella versione è stata ora distribuita anche sul canale stabile, quindi la nuova icona raggiunge pure chi usa l’app predefinita per le chiamate su uno smartphone Made by Google o, sempre più spesso, su un dispositivo Android di altri produttori che non adottano una soluzione proprietaria.

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Per scaricare o aggiornare l’app basta aprire la sua pagina sul Google Play Store e toccare “Installa” oppure “Aggiorna”. Chi preferisce provare in anteprima le funzioni future può iscriversi al Programma Beta e, quando i posti sono esauriti, procedere con l’installazione manuale del pacchetto APK.

Google Keep prepara i filtri per ritrovare le note

L’app di Google pensata per creare, modificare e condividere note, liste e promemoria potrebbe presto diventare più pratica grazie all’arrivo dei filtri. Al momento non sono disponibili per il pubblico ma si trovano già nella versione 5.26.461.01.90 di Google Keep. Il team di sviluppo ne ha previsti cinque. Tutti corrisponde alla visualizzazione predefinita, l’unica disponibile finora. Questa settimana raccoglie le note create negli ultimi sette giorni, Attività mostra quelle collegate ad attività e promemoria, Condivisi riunisce le note condivise con altri o ricevute da altri ed Elenchi isola quelle in formato lista.

Cambia anche la gestione delle note fissate. Non verranno più raggruppate nell’apposita sezione come accade oggi ma saranno segnalate da una piccola icona circolare con una puntina da disegno, collocata in alto a destra nell’anteprima di ciascuna nota.

YouTube Music cambia interfaccia e sposta Ask Music

La novità più corposa riguarda YouTube Music, il servizio di streaming musicale nato come costola di YouTube. Il primo intervento tocca la barra di navigazione, che adesso conta tre pulsanti soltanto. Spariscono Samples ed Esplora e accanto a Home e Raccolta trova posto Cerca, che in origine stava in alto a destra e durante l’estate era già stato portato in basso.

Anche le pagine di album e playlist adottano il design in prova dall’inizio di ottobre. Le copertine non stanno più dentro un riquadro ma si allargano su tutta la parte alta dello schermo, sfumando per confondersi con lo sfondo. I comandi abbandonano l’allineamento centrale. Il tasto Play ora si trova a destra e nelle playlist è affiancato sulla sinistra da “Riproduzione casuale”, mentre dal lato opposto compaiono “Download”, “Aggiungi alla raccolta” e “Commenta”.

La scheda dedicata ai Samples è scomparsa dalla barra ma la funzione resta. Introdotta nel 2023, propone nuovi brani attraverso un feed simile a quello degli Shorts. Per raggiungerla ci sono due strade, ovvero toccare il pulsante che appare a sinistra dei tre pallini in alto a destra nella pagina di un album o di un artista, oppure selezionare “Campiona questo” dalla pagina dell’artista.

L’ultimo cambiamento in distribuzione riguarda Ask Music, l’integrazione di Gemini che potenzia la ricerca nell’app, annunciata lo scorso settembre insieme a un pacchetto più ampio di novità. Il suo nuovo posto è in alto a destra e nella home l’icona di Gemini compare tra quella delle notifiche e l’avatar dell’account Google in uso. Dove supportata, la funzione si affaccerà anche in altre sezioni dell’app quando serve, per esempio durante la modifica di una playlist o la creazione di un mix.

Fonte: TecnoAndroid