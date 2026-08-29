Samsung Odyssey 2027: quattro monitor da record presentati a Gamescom 2026

A Gamescom 2026, la più grande manifestazione mondiale dedicata ai videogiochi, in programma a Colonia dal 26 al 30 agosto, Samsung Electronics ha presentato la nuova gamma di monitor gaming Odyssey 2027, durante la sessione dedicata “#PlaySamsung: The Next Era of Gaming Displays”. Quattro modelli che spingono su fronti diversi, dimensione, curvatura, velocità pura, confermando la posizione di Samsung come leader mondiale del mercato monitor gaming per il settimo anno consecutivo.

Il modello di punta è l’Odyssey OLED G9, il primo monitor gaming al mondo da 49 pollici con risoluzione DQHD e refresh rate di 360Hz. Integra un pannello QD-OLED di quinta generazione con tecnologia Penta Tandem, la cui struttura a cinque strati raggiunge un’efficienza fino a 1,3 volte superiore e una durata doppia rispetto alla generazione precedente. Il layout dei subpixel RGB Stripe riduce il color fringing e migliora la nitidezza del testo, con luminosità di picco fino a 1.300 nit.

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Con risoluzione Dual QHD (5120 x 1440), tempo di risposta GtG di 0,03ms e supporto Dual Mode, il G9 permette di scegliere tra la visualizzazione DQHD a 360Hz per il massimo dettaglio, oppure passare alla modalità Dual HD (2560 x 720) con refresh rate fino a 720Hz quando la priorità diventa la velocità pura.

Odyssey OLED G8: Triple Mode per ogni tipo di gioco

L’Odyssey OLED G8 è un monitor OLED da 32 pollici con risoluzione UHD e refresh rate fino a 360Hz, che introduce il supporto Triple Mode: i giocatori possono scegliere tra UHD a 360Hz, QHD a 520Hz e FHD a 680Hz, adattando il compromesso tra risoluzione e velocità al gioco e all’hardware disponibile.

La tecnologia Samsung Glare Free utilizza una pellicola con superficie lucida inferiore del 54% rispetto alle pellicole antiriflesso tradizionali, riducendo i riflessi anche in condizioni diurne. Completano il quadro tecnico la certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 600, il supporto ad AMD FreeSync Premium Pro e la compatibilità NVIDIA G-SYNC, con connettività che include DisplayPort 2.1 UHBR20, due porte HDMI, una porta USB-C con Power Delivery fino a 98W e supporto KVM.

Odyssey OLED G7: il primo curvo da 42 pollici al mondo

L’Odyssey OLED G7 apre una categoria completamente nuova: primo monitor gaming OLED curvo al mondo da 42 pollici in formato 16:9, con una superficie dello schermo di circa il 72% superiore rispetto al precedente modello da 32 pollici. La curvatura 1000R avvicina i bordi al campo visivo del giocatore per una visuale cinematografica particolarmente adatta a giochi di ruolo e titoli open world, con qualità d’immagine 4K OLED, refresh rate di 165Hz e tempo di risposta GtG di 0,03ms.

Odyssey G6: il primo monitor al mondo a 1.100Hz

Il 27 pollici Odyssey G6, già anticipato al CES 2026 e ora presentato nella sua configurazione finale di lancio, è il primo monitor gaming al mondo con refresh rate di 1.100Hz in HD, che scende a 600Hz in QHD tramite modalità Dual Mode. Con pannello Fast IPS e tempo di risposta di 1ms, è pensato specificamente per i giocatori competitivi di FPS che devono scegliere tra maggiore dettaglio o velocità estrema. Disponibile a livello globale nella seconda metà del 2026.

HDR10+ GAMING: la collaborazione con Activision Blizzard

Samsung ha inoltre mostrato lo sviluppo della tecnologia HDR10+ GAMING in collaborazione con Activision Blizzard, integrata nel processo di sviluppo di Call of Duty: Modern Warfare 4. La tecnologia consente ai monitor Odyssey compatibili di riprodurre colori e contrasti fedeli alla visione creativa di ogni titolo, con l’obiettivo di estendere l’ecosistema HDR10+ GAMING a oltre 20 titoli AAA entro la prima metà del 2027.

Samsung ha anche ampliato il supporto ai giochi in 3D sulla gamma Odyssey attraverso collaborazioni dirette con gli studi di sviluppo, con nuovi titoli compatibili tra cui Cyberpunk 2077 e Cronos: The New Dawn, mostrati sul palco per dimostrare come la tecnologia Odyssey 3D aggiunga profondità e prospettiva spaziale a mondi di gioco ricchi di dettagli.

Disponibilità

La disponibilità dei nuovi modelli varierà in base al mercato. Tempistiche di lancio e prezzi saranno comunicati in un secondo momento.