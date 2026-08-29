Redmi Watch 6 Lite è fenomenale sull’autonomia con 18 giorni, costa circa 70 euro

Con Redmi Watch 6 Lite Xiaomi rimette mano alla fascia più economica dei suoi indossabili, e lo fa puntando su due numeri che difficilmente passano inosservati: fino a 18 giorni di autonomia dichiarata e un display capace di arrivare a 1500 nit. Il nuovo smartwatch è stato presentato ufficialmente nelle ultime ore e si presenta con un listino che, almeno sulla carta, lo colloca tra le proposte più aggressive del segmento.

La batteria è il vero biglietto da visita. Si parla di una cella da 470 mAh, che secondo i dati forniti dalla compagnia permette di arrivare appunto a diciotto giorni con una sola ricarica. Va detto subito, per onestà: quel numero vale in condizioni teoriche, con le modalità di risparmio energetico attive. Chi decide di tenere sempre acceso il quadrante, quindi con la funzione Always on Display, scende a circa sei giorni. Resta comunque una cifra rispettabile per un prodotto di questa fascia, dove spesso ci si accontenta di molto meno.

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Display luminoso e sensori pensati per chi si muove

Sul fronte dello schermo, Redmi Watch 6 Lite monta un pannello AMOLED da 1,96 pollici con risoluzione di 410 per 502 pixel. Il picco di luminosità dichiarato tocca i 1500 nit, un valore che serve soprattutto in una situazione precisa, ovvero quando si è all’aperto con il sole a picco e leggere l’ora diventa un esercizio di pazienza. Su un orologio pensato anche per l’attività fisica, la leggibilità sotto la luce diretta conta parecchio, forse più della risoluzione stessa.

A completare il quadro tecnico ci sono il modulo GPS integrato e un sensore di movimento a nove assi. Due elementi che guardano chiaramente a chi corre, pedala o comunque si allena fuori casa, senza dover portare con sé lo smartphone per tracciare il percorso. Niente di rivoluzionario, ma su un dispositivo di questo prezzo la presenza del GPS a bordo non è mai scontata, e spesso è proprio la voce che manca nelle schede tecniche dei concorrenti diretti.

Quanto costa e dove è già disponibile

Il capitolo prezzo è quello che probabilmente farà più rumore. Sul portale polacco di Xiaomi il dispositivo compare con un listino di 299 zloty, che al cambio corrisponde a circa 70 euro. Una cifra che spiega bene la filosofia dietro il progetto: non l’orologio che fa tutto, ma quello che fa le cose essenziali e le fa durare a lungo.

Due le colorazioni disponibili al lancio, Black e Steel Grey. La costruzione prevede una cornice in plastica con un rivestimento metallico sulla superficie, soluzione classica per contenere i costi senza rinunciare del tutto a un aspetto curato. Nessuna delle due varianti si differenzia per specifiche tecniche, quindi la scelta si riduce a una questione di gusto personale.

Per quanto riguarda l’arrivo sul mercato europeo, e in particolare su quello italiano, al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda. Le informazioni sulla disponibilità dovrebbero arrivare con ogni probabilità nel giro dei prossimi giorni, seguendo lo schema abituale con cui Xiaomi allarga la distribuzione dei suoi prodotti partendo da alcuni mercati specifici.

Il posizionamento di Redmi Watch 6 Lite appare comunque chiaro fin da ora. Non si tratta di un dispositivo che vuole competere con gli smartwatch di fascia alta sul terreno delle funzioni avanzate o dell’integrazione software più sofisticata. Il ragionamento è un altro: offrire uno schermo grande e ben visibile, una batteria che raramente costringe a cercare il caricatore e il tracciamento delle attività all’aperto, il tutto sotto la soglia psicologica dei cento euro. Una formula che negli ultimi anni ha funzionato bene per il marchio, e che qui viene semplicemente aggiornata con numeri più convincenti, soprattutto sul fronte dell’autonomia e della luminosità del pannello.