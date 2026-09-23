Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra crolla a 1.400 euro su Amazon

Scende parecchio il prezzo di Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, il pieghevole di punta della casa coreana presentato al Galaxy Unpacked di Londra, che su Amazon passa dai 2.299 euro di listino a 1.400 euro. Parliamo di un taglio vicino al 39%, quindi 899 euro risparmiati sulla versione da 256GB in colorazione Graphite, quella con 12GB di RAM. Per un dispositivo che di solito resta ancorato a listini vicini ai 2.300 euro, è una discesa che cambia le carte in tavola, soprattutto per chi teneva d’occhio il modello dal giorno della presentazione e aveva deciso di aspettare il momento giusto.

Il pieghevole più sottile mai costruito da Samsung

Il dato che colpisce di più è lo spessore. Da aperto Galaxy Z Fold8 Ultra misura appena 4,1 mm e pesa 215 grammi, numeri che ne fanno ufficialmente il Fold più sottile mai prodotto dall’azienda. Il cover display da 6,5 pollici lavora a 2520 x 1080 pixel con rapporto 21:9, mentre il pannello interno pieghevole arriva a 8 pollici. La luminosità tocca i 3.000 nit grazie a Vision Booster, il 15% in più rispetto a quanto offriva Fold7, un miglioramento che si nota soprattutto all’aperto sotto il sole pieno.

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La scocca usa Gorilla Glass Victus Ceramic 2 con telaio in alluminio Advanced Armor e certificazione IP48. Dentro, il motore è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy a 3nm, affiancato in questa configurazione da 12GB di RAM e 256GB di memoria UFS. Il comparto fotografico si regge su un sensore principale da 200 MP f/1.7 con stabilizzazione ottica, un ultragrandangolare da 50 MP f/1.9 con campo visivo di 120 gradi e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x.

La batteria è da 5.000 mAh con Super Fast Charging 2.0, e sul fronte software Samsung garantisce fino a 7 major upgrade Android partendo da One UI 9. Messo tutto insieme, il quadro è quello di un prodotto pensato per sostituire un piccolo tablet senza rinunciare alla tascabilità, che poi è sempre stata la promessa della linea Fold.

Quanto si risparmia davvero con l’offerta Amazon

Il confronto è immediato. Listino ufficiale Samsung per la configurazione 12GB più 256GB in Graphite: 2.299 euro. Prezzo attuale su Amazon: 1.400 euro. Differenza secca di 899 euro, percentuale di sconto intorno al 39%. Non capita spesso di vedere un pieghevole top di gamma di questa generazione scendere sotto la soglia psicologica dei 1.500 euro, tanto più a pochi mesi dal debutto commerciale.

Chi ha bisogno di più spazio può guardare alla variante da 512GB, anch’essa scontata in pagina a 1.985 euro contro i 2.499 euro di listino. Il risparmio in questo caso è meno aggressivo in percentuale, ma resta un taglio consistente per chi sa già che 256GB non gli basteranno, magari perché gira video in alta risoluzione o tiene tutto in locale senza affidarsi al cloud.

Entrambe le promozioni sono attive direttamente su Amazon e, come sempre accade con questo tipo di ribassi, la disponibilità potrebbe non durare a lungo. Le scorte a prezzo scontato tendono a esaurirsi in fretta quando si parla di un flagship pieghevole, e il prezzo può tornare ai livelli di listino senza preavviso.

Fonte: TecnoAndroid