Challenger Deep, la profondità esatta resta ancora un enigma

Il punto più profondo dell’oceano ha un nome preciso, Challenger Deep, eppure la sua profondità esatta resta una di quelle cose che, a sorpresa, nessuno è ancora riuscito a fissare una volta per tutte. C’è chi ci è arrivato fisicamente, dentro scafi costruiti per resistere a pressioni che schiacciano qualsiasi cosa, e nonostante questo il numero definitivo continua a sfuggire. Non è una questione di pigrizia scientifica, ma di quanto sia complicato misurare qualcosa che si trova in fondo a una fossa oceanica, al buio totale, sotto una colonna d’acqua che non perdona errori.

La faccenda ha del paradossale. Sappiamo dove si trova il punto più profondo dell’oceano, sappiamo che esseri umani ci sono scesi, sappiamo raccontarlo. Ma se la domanda diventa “quanti metri, esattamente”, le risposte cambiano a seconda di chi le fornisce e di come è stata condotta la misurazione. E le differenze non sono decimali trascurabili.

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Perché misurare la profondità oceanica è più difficile di quanto sembri

Il problema di fondo è che sotto il livello del mare non si può semplicemente calare un metro e leggere il risultato. Le misurazioni della profondità oceanica si basano quasi sempre su metodi indiretti, e ogni metodo indiretto porta con sé un margine di errore. Quando si lavora a queste distanze, anche una piccola imprecisione percentuale si traduce in decine di metri di scarto. È come stimare l’altezza di una montagna guardandola da lontano attraverso la nebbia, con la differenza che qui la nebbia è chilometri di acqua salata.

Poi c’è la conformazione del fondale, che non è una superficie piatta e ordinata. Le fosse oceaniche hanno pareti, crepacci, avvallamenti, e individuare il punto assolutamente più basso significa setacciare un’area vasta con una precisione che gli strumenti faticano a garantire. Piccoli spostamenti laterali possono portare a valori diversi, e non è sempre ovvio stabilire quale sia il punto giusto da considerare.

A complicare le cose c’è il fatto che le spedizioni verso il Challenger Deep sono rare, costose e tecnicamente estreme. Non si tratta di un luogo dove si passa per caso. Ogni discesa richiede mezzi progettati apposta, equipaggi specializzati, finestre meteo favorevoli. E quando si torna in superficie con i dati raccolti, quei dati vanno confrontati con quelli ottenuti in passato, spesso con tecnologie differenti e in condizioni differenti.

Un luogo raggiunto ma non ancora capito del tutto

Il fatto che alcune persone abbiano raggiunto il fondo non significa che il mistero sia risolto. Anzi, è proprio una delle contraddizioni più curiose dell’esplorazione moderna, perché c’è una tendenza diffusa a pensare che una volta messo piede in un posto quel posto sia conosciuto. Con le fosse oceaniche non funziona così. Restare laggiù è impossibile se non per periodi brevissimi, i margini di manovra sono ridotti al minimo, e ogni immersione copre una porzione minuscola di territorio.

Il risultato è che il fondale oceanico più profondo del pianeta rimane, in buona sostanza, una zona poco mappata. Molte delle informazioni disponibili derivano da rilevamenti effettuati dalla superficie, con tutti i limiti del caso. Altre arrivano dalle discese dirette, che però offrono un punto di vista estremamente ristretto, quasi un buco della serratura su un ambiente enorme.

Chi si occupa di esplorazione degli abissi lo ripete da tempo. Conosciamo meglio la superficie di alcuni corpi celesti che non le parti più remote del nostro oceano. Non è una provocazione retorica ma una constatazione pratica, legata a quanto sia ostile quell’ambiente e a quanto poco tempo e denaro vengano dedicati a studiarlo rispetto ad altre frontiere della ricerca.

Così il Challenger Deep continua a essere descritto con cifre che variano, accompagnate da margini di incertezza che gli scienziati stessi dichiarano apertamente. Una situazione destinata a cambiare solo con nuove campagne di rilevamento e strumenti più raffinati, capaci di restituire un quadro finalmente stabile di quanto in basso arrivi davvero il punto più profondo del pianeta.

Fonte: TecnoAndroid