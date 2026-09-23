iOS 26.6.2 non più firmato: addio al downgrade da iOS 27

Chi ha già installato iOS 27 sul proprio iPhone si ritrova con una porta chiusa alle spalle: Apple ha smesso di firmare iOS 26.6.2, e questo significa che il ritorno indietro alla generazione precedente del sistema operativo non è più possibile per via ufficiale. La decisione è arrivata il 21 settembre 2026 e segue la logica di sempre, quella che l’azienda applica con una certa puntualità dopo il rilascio di ogni major release.

Per capire cosa sia successo davvero bisogna fare un passo indietro e spiegare cosa vuol dire “firmare” una versione di iOS. Quando un utente prova a installare un sistema operativo su iPhone, il dispositivo interroga i server di Apple per verificare che quella specifica versione sia ancora autorizzata. Se la risposta è positiva, l’installazione procede. Se invece la firma è stata revocata, il processo si blocca. Vale per gli aggiornamenti come per i downgrade, senza distinzioni.

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Perché Apple chiude la finestra sulle versioni vecchie

Il motivo è tutt’altro che capriccioso. Ogni aggiornamento di iOS porta con sé la correzione di vulnerabilità note, falle che in alcuni casi sono già state sfruttate o che potrebbero esserlo. Lasciare aperta la possibilità di tornare a una build più datata equivarrebbe a offrire agli attaccanti un percorso comodo: basterebbe convincere un utente a installare una versione bucata per avere campo libero. Ecco perché la lista delle versioni firmate da Apple resta sempre piuttosto corta, e perché la finestra utile per ripensarci dura in genere pochi giorni dopo il rilascio di un nuovo sistema. Nel caso specifico, la versione che smette di essere firmata è iOS 26.6.2, l’ultima build della serie 26 che ancora consentiva un ripristino completo. Con la revoca della firma, chi si trova su iOS 27 non ha più modo di riportare iPhone indietro attraverso i canali ufficiali. La finestra per i downgrade verso iOS 26 è chiusa, punto.

Il nodo di iOS 26.7 e dell’immagine di ripristino mancante

C’è un dettaglio che merita attenzione, perché genera parecchia confusione. Apple ha rilasciato iOS 26.7 la settimana scorsa, ma al momento non ne offre ufficialmente un’immagine di ripristino. È una differenza non da poco rispetto a quanto accade su iPad, visto che per iPadOS 26.7 quell’immagine esiste ed è disponibile.

Tradotto in termini pratici: chi utilizza ancora una versione precedente di iOS 26 può tranquillamente installare iOS 26.7 come aggiornamento over the air, quindi direttamente dalle impostazioni del telefono, senza collegarsi a un computer. Chi invece ha già fatto il salto verso iOS 27 non può sfruttare quella stessa build per tornare sui propri passi, perché senza immagine di ripristino non esiste alcun file da caricare sul dispositivo tramite Mac o PC.

La conseguenza è abbastanza netta. Gli utenti che avevano dubbi sulla nuova versione, magari per problemi di prestazioni, incompatibilità con qualche applicazione o semplicemente perché non digeriscono le novità dell’interfaccia, dovranno farci pace. L’unica strada rimasta è attendere i prossimi aggiornamenti correttivi che Apple distribuirà su iPhone nelle settimane a venire.

Chi invece è rimasto su iOS 26 mantiene ancora un margine di manovra, almeno per ora. Può aggiornare a iOS 26.7 e restare all’interno della vecchia generazione, rimandando il passaggio al nuovo sistema finché lo ritiene opportuno. Una scelta che molti fanno per prudenza, soprattutto quando il lavoro dipende da applicazioni che impiegano tempo ad adeguarsi ai cambiamenti introdotti da una major release. La revoca della firma di iOS 26.6.2 è stata notata e segnalata pubblicamente nella giornata del 21 settembre 2026, confermando quello che era ampiamente prevedibile dopo il debutto di iOS 27. Da adesso in poi, ogni installazione che passa dai server Apple restituirà un errore se punta a una build della serie 26 diversa da quelle ancora autorizzate.

Fonte: TecnoAndroid