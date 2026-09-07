Samsung Family Hub: arrivano Gemini e Tizen 10 sui frigoriferi, ecco quali

Gli aggiornamenti software non sono più una faccenda che riguarda soltanto smartphone e televisori, e i frigoriferi Samsung Family Hub lo dimostrano bene: da questo mese l’azienda coreana comincia a distribuire Tizen OS 10.0 e un pacchetto di funzioni basate su Gemini anche su elettrodomestici che sono sul mercato da diversi anni. Un’operazione che allunga la vita utile di prodotti già acquistati, senza costringere chi li possiede a cambiare tutto per avere le novità viste sui modelli appena presentati.

AI Vision con Gemini riconosce più alimenti

Il cuore dell’aggiornamento riguarda i frigoriferi Bespoke AI Family Hub dotati di fotocamera interna e della tecnologia AI Vision. Nello specifico verranno coinvolti i modelli con display da 21,5 e 32 pollici commercializzati tra il 2021 e il 2025, insieme ad alcune varianti Family Hub con schermo da 9 pollici del 2025. Su questi apparecchi arriva una versione rinnovata di AI Vision costruita insieme a Google Gemini, pensata per allargare in modo consistente il numero di alimenti che la fotocamera riesce a identificare.

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La differenza, nella pratica quotidiana, sta nella precisione. Fino a oggi il riconoscimento automatico funzionava bene sui prodotti più comuni, ma andava in difficoltà con confezioni particolari, marchi locali o alimenti tipici di una certa area geografica. Con il nuovo modello il database si amplia e include più prodotti freschi, confezionati, brandizzati e specifici di determinate regioni. Il risultato atteso è un inventario domestico più affidabile, con il frigorifero capace di tenere traccia in modo ordinato di ciò che entra e di ciò che esce, senza che serva intervenire a mano ogni volta.

Now Brief e suggerimenti per i pasti sullo schermo

Oltre al riconoscimento degli alimenti, l’aggiornamento porta sui frigoriferi Samsung anche alcune funzioni già viste sui dispositivi più recenti dell’ecosistema. La prima si chiama Now Brief e serve a mostrare informazioni personalizzate direttamente sul display, una sorta di riepilogo che cambia in base al momento della giornata. La seconda porta il nome piuttosto esplicito di “Che c’è per oggi?” e si concentra sui pasti, proponendo suggerimenti che nascono da quello che il frigorifero sa già del suo contenuto.

Il senso dell’operazione è trasformare lo schermo del Family Hub in qualcosa di più di un pannello di controllo per la temperatura. Un display che diventa punto di riferimento per organizzare la spesa e decidere cosa cucinare, sfruttando i dati raccolti dalla fotocamera interna e la capacità di elaborazione offerta da Gemini. Il tutto poggiato sulla nuova base software di Tizen OS 10.0, che uniforma l’esperienza tra modelli di generazioni diverse.

Bixby più naturale su lavatrici e asciugatrici

Il pacchetto di aggiornamenti non si fermerà ai frigoriferi. Samsung ha previsto interventi anche per alcuni modelli Bespoke AI Laundry Combo, oltre a lavatrici e asciugatrici prodotte nel 2024 e nel 2025. Qui il lavoro si concentra su Bixby, l’assistente vocale di casa Samsung, con miglioramenti sul riconoscimento della voce e sulla capacità di interpretare richieste formulate in modo colloquiale, senza dover ricorrere a comandi rigidi o memorizzati.

L’esempio portato dall’azienda è tra i più semplici possibili: una domanda come “Quando finirà il bucato?” a cui l’elettrodomestico risponde indicando il tempo rimanente al termine del ciclo. Niente di spettacolare sulla carta, ma è esattamente il tipo di interazione che rende utile un assistente vocale integrato in una lavatrice, perché evita di dover consultare app o pannelli per una informazione che serve subito.

Il rilascio parte da questo mese e coinvolge dispositivi acquistati anche cinque anni fa, una scelta che allinea gli elettrodomestici alla logica di supporto prolungato che Samsung applica già da tempo ad altre categorie di prodotto.