Xiaomi 17 crolla al minimo storico: 849,90 euro su Amazon

Scende al minimo storico su Amazon Xiaomi 17 nella configurazione da 12+256 GB, proposto a 849,90 euro contro i 999,90 euro di listino, con uno sconto del 15%. Una cifra che non si era mai vista prima su questa piattaforma per il modello in questione, e che riguarda un dispositivo arrivato da poco sul mercato con l’ambizione di giocarsela con i top di gamma più blasonati. Il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi con consegna nel giro di pochi giorni e possibilità di restituzione gratuita entro 14 giorni in caso di ripensamento.

Il taglio da 150 euro non è cosa da poco su un telefono di questa fascia, soprattutto considerando che parliamo della variante con 256 GB di memoria interna e 12 GB di RAM, quella che nella pratica risulta più equilibrata per chi scatta molto, installa parecchie applicazioni e non vuole ritrovarsi a fare pulizia ogni due settimane.

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Cosa monta davvero sotto la scocca

Il cuore del dispositivo è il Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, la piattaforma più recente pensata per spingere al massimo sia sul fronte prestazionale sia su quello dell’elaborazione locale legata all’intelligenza artificiale. Tradotto in termini concreti, significa fluidità in ogni situazione, gestione senza affanni del gaming pesante e una reattività generale che si nota fin dal primo sblocco.

Ad accompagnare il chip c’è HyperOS 3, l’interfaccia software di Xiaomi che integra diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale, dalla gestione delle immagini all’organizzazione dei contenuti. Il capitolo autonomia merita una riga a parte, perché la batteria da 6.330 mAh è una di quelle capienze che fino a qualche anno fa sembravano fantascienza su uno smartphone di dimensioni normali. A completare il quadro arriva la ricarica HyperCharge da 100 W via cavo, affiancata da quella wireless da 50 W, combinazione che riduce drasticamente i tempi di attesa alla presa.

Il comparto fotografico firmato Leica

Il vero biglietto da visita di questo modello resta però la fotografia. Le lenti Leica non sono un semplice bollino di marketing, ma il frutto di una collaborazione ormai consolidata che si riflette sulla resa cromatica e sulla gestione della luce. La fotocamera principale è una 50 MP Light Hunter 950 con stabilizzazione ottica, sensore pensato proprio per lavorare bene quando la luce scarseggia, situazione in cui la maggior parte degli smartphone inizia a mostrare la corda.

Accanto trovano posto un teleobiettivo flottante da 50 MP, utile per gli scatti a distanza ma anche per la macrofotografia grazie alla struttura mobile degli elementi ottici, e un ultra grandangolare sempre da 50 MP. Anche la fotocamera anteriore mantiene la stessa risoluzione, con apertura f/2,2, il che rende il telefono adatto a chi lavora con contenuti video e selfie di qualità.