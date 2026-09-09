Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic: fine degli aggiornamenti

Chi possiede un Samsung Galaxy Watch4 deve mettersi l’anima in pace, perché il supporto software per il modello standard e per la variante Classic è ufficialmente finito. I due smartwatch, arrivati sul mercato nell’estate del 2021, sono spariti da tutte le tabelle di aggiornamento del portale Security di Samsung Mobile, quello dove l’azienda tiene traccia di quali dispositivi ricevono le patch e con quale cadenza. Tradotto in termini pratici, nessuna nuova patch di sicurezza, nessun altro intervento programmato.

Vale la pena ricordare da dove sono partiti. Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic debuttarono ad agosto 2021 con Wear OS 3 e la One UI Watch 3.0 a bordo, e nel corso degli anni hanno collezionato un percorso di aggiornamenti decisamente generoso per il settore degli indossabili. L’ultimo grande salto è arrivato a dicembre 2025 con la One UI 8 Watch basata su Wear OS 6, un traguardo che pochi smartwatch di quella generazione possono rivendicare.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa cambia adesso per Galaxy Watch4 e Watch4 Classic

Fino al mese scorso i due orologi comparivano ancora tra i modelli coperti dagli aggiornamenti trimestrali, come si può verificare consultando gli archivi storici delle pagine di supporto. Che non avrebbero mai visto la One UI 9 Watch su base Wear OS 7 era già noto, ma il fatto che continuassero a ricevere le patch di sicurezza anche dopo il passaggio a Wear OS 6 lasciava intendere ancora qualche mese di respiro. Ora quella finestra si è chiusa.

Resta una sola porta socchiusa, quella delle emergenze. Samsung ha comunque la facoltà di distribuire un aggiornamento straordinario per Galaxy Watch4 e Watch4 Classic nel caso emergano vulnerabilità gravi, del tipo che richiede un intervento immediato. Ma parliamo di eccezioni, non di una programmazione ordinaria. Gli orologi continueranno a funzionare esattamente come prima, semplicemente senza più correzioni periodiche.

Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 passano al ritmo trimestrale

Sul fronte smartphone la situazione è meno drastica ma comunque significativa. Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, i pieghevoli presentati ad agosto 2022, hanno compiuto quattro anni e sono entrati nell’ultima fase del loro ciclo di vita. Da qui in avanti riceveranno aggiornamenti con cadenza trimestrale, e non vedranno più nuove versioni di Android.

Il motivo sta nelle politiche di supporto vigenti all’epoca del loro lancio. La formula attuale, quella del cosiddetto 7+7 con sette anni di major release Android e sette di patch di sicurezza, è stata introdotta soltanto a partire dalla serie Galaxy S24. I flagship pieghevoli del 2022 rientravano invece nel vecchio schema 4+5, quattro aggiornamenti di sistema operativo e cinque anni di supporto complessivo.

Quei quattro aggiornamenti sono stati tutti consegnati. Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 erano usciti con Android 12L e la One UI 4.1.1 preinstallata, e sono arrivati fino ad Android 16 con la One UI 8.0. Il che significa, tra le altre cose, che i due dispositivi non riceveranno la One UI 8.5 costruita su Android 16 QPR2, nonostante si tratti tecnicamente della stessa base Android già presente sui loro schermi. Il conteggio delle major release si è esaurito, e la logica delle politiche Samsung non prevede scorciatoie.